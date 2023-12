Reconocido exciclista reveló truco para poder doparse sin dar positivo: “era indetectable”

Uno de los ciclistas más reconocidos en los últimos tiempos, recientemente dio unas declaraciones en las que confirmó las sospechas que se tenían en su contra: que obtuvo triunfos durante toda su carrera con ayuda del doping.

El ciclista estadounidense retirado, Lance Armstrong, quien durante mucho tiempo fue puesto como un ejemplo a seguir debido a que consiguió dominar el Tour de Francia con siete triunfos tras haber vencido su batalla contra el cáncer.

No obstante, todo se vino abajo cuando se confirmaron las sospechas que lo habían acompañado toda su carrera.

Tras una década desde que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos levantó la liebre y el ciclista norteamericano lo admitido todo, incluso cómo fue que hizo para que cada una de las pruebas antidopaje que le realizaron salieran negativas.

La primera vez que se sinceró sobre este asunto fue con la periodista Oprah Winfrey, con quien no tuvo ningún problema en admitir sus trampas para pasar por alto las pruebas antidoping.

Ahora, el exdeportista volvió a poner sobre la mesa sus múltiples trampas durante su diálogo con el podcast del presentador Bill Maher, Club Random.

Durante su entrevista, Armstrong comentó que es verdad que le han hecho 500 controles y que en todos ellos nunca dio positivo, pero era porque “tenía una droga que era indetectable” y la cual ayudaba a “frustrar” al sistema.

“En cierto sentido, frustrarías al sistema, pero lo que siempre dije, y no intento justificar lo que dije como algo que quisiera repetir otra vez, pero una de las frases era: 'Me han hecho 500 pruebas y nunca he fallado un control antidopaje’. Eso no es mentira. Es la verdad. No había forma de evitar el control”, comentó.

“No había forma de saltarse el test. Cuando meaba en el vaso y ellos revisaban el vaso, no había nada. La realidad y la verdad de todo eso es que alguna de esas sustancias, principalmente las más beneficiosas, tienen una vida media de cuatro horas”, reveló.

Lance también explicó que pudo aprovecharse de la EPO, mejor conocida como Eritropeyetina y que sirve para prevenir la anemia, la cual uso porque tenía vida de cuatro horas, por lo que salía mucho más rápido del cuerpo.

“Podías fumar un porro y conducir tu tractor y en dos semanas seguirías dando positivo. Su vida media es mucho más larga. La EPO, que era el combustible para cohetes que cambió no solo nuestro deporte, sino todos los deportes de resistencia, tenía una vida media de cuatro horas, así que salía del cuerpo muy rápido. Con una vida media de cuatro horas, podías hacer las cuentas”.

El deportista destacó que este tipo de droga logró ser “indetectable”, así como también una ayuda para “el rendimiento y la recuperación” de los deportistas.

VEA TAMBIÉN Paliza histórica hunde a las Águilas del Zulia en la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional o

“La verdad es que tenías una droga que era indetectable, que te mejoraba el rendimiento y la recuperación. Ambas cosas son importantes, pero en especial el rendimiento. Y como nos hicieron creer, y con lo que no estoy en desacuerdo, es que, si se toma bajo la supervisión de un médico, es segura”, añadió.

El exciclista estadounidense aclaró que lo que ha revelado no es una invitación para que los deportistas sigan su ejemplo y por ello recalcó que “No quiero animar a nadie a hacer algo que no tiene por qué hacer”.

Una vez se supo que había hecho uso del dopaje para ganar, sus resultados desde el 1 de agosto de 1998 hasta su retirada en 2011 quedaron anulados.

Lo que hicieron que perdiera sus siete maillots amarillos y la medalla de bronce que consiguió en los Juegos Olímpicos de Sídney en 2000 en la categoría de contrarreloj, por lo que solamente cuenta con: el mundial del 1993, el Campeonato de Estados Unidos en ruta del 93, las dos victorias de etapas del Tour, la Clásica de San Sebastián de 1995 y la Flecha Valona de 1996.