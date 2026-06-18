"Retumbó esto de una manera que no les puedo explicar": aficionados mexicanos demuestran su asombro ante el eufórico canto del himno nacional de los hinchas colombianos en el mítico estadio Azteca

La reciente actuación de la selección Colombia en su debut en el Mundial de 2026 ha dejado a más de uno impactado. Muchos se han sorprendido por el marcador del conjunto cafetero frente a Uzbekistán, mientras que hay quienes no salen del asombro ante el apoyo de la hinchada colombiana.

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Los hinchas colombianos se han vuelto el tema de la conversación en las últimas horas, no solo por llenar el estadio Azteca en México y hacer que parezca que jugaban de locales, sino por su manera de cantar el himno nacional.

El reconocido creador de contenido mexicano, Carlos Camacho, no pudo ocultar su sorpresa al ver la manera tan "impresionante" en la que los colombianas entonan cada palabra del himno nacional.

En en video publicado en su cuenta de Instagram, el creador, visiblemente asombrado, mostró el momento en el que los hinchas están cantando y se escucha por todo el estadio.

En el clip, Camacho muestra como el canto de los colombianos hizo que se le pusiera "la piel de gallina" y tras finalizar el himno con un grito de guerra dijo: "Colombia, no mamen están muy cabr*nes wey".

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"Gente, estuve aquí en la inauguración, el himno de México se escuchó impresionante, pero no sé si esto se escuchó todavía más, es que retumbó esto de una manera que no les puedo explicar. Esta gente está en otro nivel, la fiesta de Colombia es verdadera. Felicidades a mis hermanos colombianos, está muy cabr*n lo que hacen cuando vienen a alentar a los suyos".

En otros videos que se han hecho viral del momento en que cantan el himno, varios hinchas mexicanos como de otros países han afirmado que no se les puede igualar.

"No existe país que cante el himno como los colombianos", "Qué locura el himno de Colombia en el estadio, poco más y llega hasta aquí", "Media Colombia está en el Azteca. Qué locura, décadas en el fútbol y nunca había visto una invasión así", "Que cabronsísimo se escuchó el Himno de Colombia en el Estadio Azteca", son algunos de los comentarios.

"Tengo 87 partido aquí, en muchos de ellos se cantó el himno de México. Finales, partidos de la selección NUNCA había presenciado algo similar. Lo de este mundial es increíble, y los colombianos igual de cabrones", dijo otro usuario.

Con el triunfo que obtuvieron ante Uzbekistán, la 'Tricolor' se encuentra liderando el Grupo K con sus tres puntos, por encima de República del Congo y Portugal que ostentan un punto cada uno, y al final de la tabla el conjunto asiático con cero puntos.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo deberán ahora pensar y analizar a su próximo rival, República del Congo, a quien enfrentará el martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara, en México; y luego fijará su mira en el conjunto 'Luso' encabezado por Cristiano Ronaldo para cerrar la fase de grupos del Mundial.