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Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella designó al nuevo embajador de Colombia en España: es un exsenador muy cercano al uribismo

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella. - EFE
Abelardo De La Espriella. - EFE
Este nombramiento se suma a la lista de designaciones del presidente electo, entre las que se encuentran las de Iván Cancino, Viviane Morales, Omar Bula, entre otros.

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció, por medio de un comunicado oficial, quién será el próximo embajador de Colombia en España.

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La persona que asumirá este cargo será Carlos Felipe Mejía, quien es agrónomo, magíster en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y fue senador de la República entre 2014 y 2022.

Según el comunicado, tendrá como reto "la misión de fortalecer la relación estratégica entre Colombia y España, promoviendo el comercio, la inversión, la cooperación y nuevas oportunidades para ambos países, en línea con la agenda internacional del Gobierno de la Patria Milagro".

Mejía fue una de las primeras personas en unirse a la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, su carrera política ha estado marcada por su cercanía con el uribismo.

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Cabe resaltar que Carlos Felipe Mejía se suma a la lista de nombramientos realizados por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, entre los que se encuentran Rodrigo Lara como ministro del Interior, Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, Viviane Morales como ministra de Educación e Iván Cancino como ministro de Justicia, entre otros.

Asimismo, el canciller designado, Omar Bula Escobar, anunció que no habrá embajadas de Colombia en Cuba ni en Nicaragua.

Finalmente, se espera que el presidente electo tenga conformado todo su gabinete para el día de su posesión, que se realizará en el Cauca el 7 de agosto, luego de que el Senado aprobara el traslado temporal del Congreso de la República para la ceremonia.

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