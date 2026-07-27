Pirlo confirma que no dirigirá a la selección de Italia tras la polémica por sus vínculos con una casa de apuestas rusa

La búsqueda del nuevo seleccionador de Italia suma un nuevo capítulo de tensión. El exfutbolista y entrenador Andrea Pirlo confirmó oficialmente que ya no es candidato para asumir la dirección técnica de la 'Azzurra', luego de la intensa marejada de críticas desatada por su contrato comercial con una casa de apuestas rusa.

​A través de sus redes sociales, el actual estratega del United FC Dubái rompió el silencio tras confirmarse que la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) decidió retirar su nombre de la lista de aspirantes.

​"Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todas las personas implicadas, hasta ahora he optado por guardar silencio. Pero tras enterarme de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador, considero que es mi deber aclarar algunos aspectos", manifestó Pirlo, expresando además su "amargura" por el tono del debate público.

La controversia gira en torno a su papel como embajador global de Fonbet, la principal firma de apuestas en Rusia. El vínculo se originó a través del empresario ruso Sergey Lomakin, propietario del club emiratí al que Pirlo dirigió y logró ascender recientemente.

Pese a contar inicialmente con el respaldo de figuras administrativas como Paolo Maldini y Leonardo, la presión mediática y política terminó por dinamitar la opción de Pirlo.

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Ante este escenario la Federación de Fútbol, bajo la presidencia de Giovanni Malago, debe definir a contrarreloj el perfil de su nuevo estratega. Nombres de amplia trayectoria como Antonio Conte y Roberto Mancini vuelven a figurar con fuerza en el radar del Consejo Federal para asumir las riendas del combinado nacional.