Fundidos en un abrazo: así fue el emotivo reencuentro de Radamel Falcao y José Néstor Pékerman

Durante el primer juego de la selección Colombia ante su similar de Uzbekistán, en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, grandes figuras con pasado en el combinado cafetero acompañaron al equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que venció 3 goles por 1 a su similar de Uzbekistán, en el Estadio Azteca.

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Dentro de las grandes figuras que hicieron presencia en el emblemático estadio mexicano se encontraron el histórico delantero 'tricolor' Radamel Falcao García, el exjugador Carlos Valdez, ahora comentaristas de ESPN, y el exentrenador José Néstor Pékerman.

Aunque durante el encuentro en el Estadio Azteca no tuvieron la oportunidad de intercambiar palabra, este jueves y después de tanto tiempo, el exseleccionador argentino y el futbolista samario coincidieron en un vuelo en México.

El momento quedó registrado en un video compartido en las redes sociales de ESPN; allí se ve el momento exacto en el que estas dos leyendas de la selección Colombia se funden en un abrazo en su reencuentro, en el cual tuvieron una corta conversación.

VEA TAMBIÉN Emotivo momento se vivió en el Estadio Azteca: mientras niño uzbeko lloraba por la derrota de su selección, hinchas colombianos lo animaban o

Estos hombres que marcaron un precedente en la historia del combinado cafetero, una vez más reflejaron ese respeto y admiración mutua que tienen desde el proceso mundialista a Brasil 2014 y Rusia 2018.

Tras el reencuentro de Falcao y Pékerman, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: “Qué felices nos hicieron”, “Mi viejo lindo, nos diste muchas alegrías, siempre en mi corazón”, “Dos grandes seres humanos, ejemplo para esta juventud”, “Lo más GRANDE que ha dado Colombia”, “Grande el profe y grande Falcao”, “GRACIAS POR DARNOS TANTAS ALEGRÍAS”, “Éramos felices y sí lo sabíamos”, son algunos de los comentarios que acompañan la publicación.