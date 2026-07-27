NTN24
Lunes, 27 de julio de 2026
Lunes, 27 de julio de 2026
Chicharito Hernández

Javier 'Chicharito' Hernández vuelve al fútbol y jugará para un equipo que nació apenas hace meses

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Javier 'Chicharito' Hernández (EFE)
Javier 'Chicharito' Hernández (EFE)
El 'Chicharito' también pasó por clubes como en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.

El veterano delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador histórico de la selección de su país, volverá a ponerse las botas.

El exjugador del Manchester United saltará nuevamente a las canchas para jugar con el Atlético Dallas, un nuevo club de la segunda división de Estados Unidos.

o

Hernández, de 38 años, estaba sin equipo desde diciembre cuando concluyó su segunda etapa con las Chivas de su natal Guadalajara.

En este periodo de inactividad ejerció de streamer y analista de la cadena Fox Sports durante el Mundial 2026.

Ahora, el Atlético Dallas anunció al exdelantero del Real Madrid y como la primera incorporación para su plantel, que debutará en 2027 en la USL Championship, campeonato de categoría inferior a la MLS.

"Todo club tiene un primer jugador. Hoy, Atlético Dallas comienza su historia con Javier "Chicharito" Hernández", dijo el equipo texano en un comunicado.

El ariete tres veces mundialista se comprometió por dos años, con una opción de club para renovarlo por un tercero, destacó el club.

"He vestido algunas de las camisetas más importantes del mundo y jugué en estadios increíbles frente a aficiones apasionadas. Sin embargo, oportunidades como esta son diferentes", dijo el jugador.

"No vine simplemente a terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del fútbol en Dallas (...) Creo que Dallas merece un club que refleje su pasión por el fútbol, su diversidad y su futuro", agregó.

o

Dallas es hogar de una de las mayores comunidades latinas de Estados Unidos y de una franquicia de la MLS, primera liga norteamericana, el FC Dallas.

Chicharito compitió en la MLS entre 2020 y 2023 como líder del Los Angeles Galaxy, con un registro de 38 goles en 74 partidos.

Un año después, en 2024 regresó a la liga mexicana para defender los colores de las Chivas, con los que sólo anotó tres dianas entre el torneo Clausura 2024 y el Apertura 2025.

El 'Chicharito' también pasó por clubes como en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.

Temas relacionados:

Chicharito Hernández

Fútbol

Mexicanos

Fútbol mexicano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tres mujeres, dos escándalos y un protagonista, Petro: "Una comedia de corrupción en varios actos"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué implicaciones tiene la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué buscan la Asamblea de 2015 y el régimen con la instalación de la mesa de diálogo sin Machado?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El flujo del narcotráfico hacia EEUU no ha disminuido pese a la Operación Lanza del Sur, según Washington Post

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Banderas Venezuela y EE. UU. - Fotos Canva
Transición

Así inicia la tercera etapa del plan de EE. UU. en Venezuela: ¿cómo se daría la transición a la democracia?

Abordaje a un barco petrolero / FOTO: Captura de pantalla
estrecho de Ormuz

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Nueva York - Foto Canva
Atentado en Nueva York

Comunidad judía en Nueva York pide investigar apuñalamiento como crimen de odio: masivas protestas

Incendios en España - EFE
Incendios forestales

Así se ve la devastación que dejan los peores incendios forestales en la historia de España

Diosdado Cabello - Foto: AFP
Régimen de Venezuela

¿Está perdiendo poder Diosdado Cabello? Cambios en el alto mando militar de Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Entrenador de Egipto pidió a la FIFA expulsar del Mundial al árbitro francés que impartió justicia en el partido de octavos de final ante Argentina

Fútbol colombiano - Foto: EFE
Fútbol colombiano

El fútbol colombiano anuncia la adopción de nuevas reglas que se utilizaron en el Mundial 2026

Jáminton Campaz - AFP
Federación Colombiana de Fútbol

Federación Colombiana de Fútbol pidió investigación a la Fiscalía tras amenazas contra Campaz después de la eliminación de la selección del Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: Reuters / Captura de Maduro - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Esta es la fecha en la que se realizará la próxima audiencia contra Maduro y Cilia Flores: juez tendrá decisión clave sobre el futuro del caso

Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Entrenador de Egipto pidió a la FIFA expulsar del Mundial al árbitro francés que impartió justicia en el partido de octavos de final ante Argentina

Cementerio Municipal La Esperanza (La Guaira, Venezuela) - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Nuevo balance: el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela ya deja 5.398 muertos

Iván Cepeda, excandidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

"Emprenderé el camino de la desobediencia civil": el derrotado excandidato presidencial Iván Cepeda si De la Espriella no renuncia a nacionalidad en EE. UU.

Elon Musk en el Foro Económico 2026-Foto: EFE
Elon Musk

“El dinero ya no importará”: La radical predicción de Elon Musk sobre la economía y la inteligencia artificial para 2036

Fotografía que muestra edificios que hacían parte del programa social Misión Vivienda del presidente fallecido Hugo Chávez destruidos tras los terremotos - EFE
Régimen de Venezuela

"No hacíamos estudio de suelos, teníamos mucha urgencia por entregar": exministro de Hugo Chávez sobre la 'Gran Misión Vivienda Venezuela'

Accidentes de tránsito - Foto Canva
Estados Unidos

Revelan nuevos detalles de causa de la muerte de actriz de 18 años que estuvo en película de Godzilla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre