Javier 'Chicharito' Hernández vuelve al fútbol y jugará para un equipo que nació apenas hace meses

El veterano delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador histórico de la selección de su país, volverá a ponerse las botas.

El exjugador del Manchester United saltará nuevamente a las canchas para jugar con el Atlético Dallas, un nuevo club de la segunda división de Estados Unidos.

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Hernández, de 38 años, estaba sin equipo desde diciembre cuando concluyó su segunda etapa con las Chivas de su natal Guadalajara.

En este periodo de inactividad ejerció de streamer y analista de la cadena Fox Sports durante el Mundial 2026.

Ahora, el Atlético Dallas anunció al exdelantero del Real Madrid y como la primera incorporación para su plantel, que debutará en 2027 en la USL Championship, campeonato de categoría inferior a la MLS.

"Todo club tiene un primer jugador. Hoy, Atlético Dallas comienza su historia con Javier "Chicharito" Hernández", dijo el equipo texano en un comunicado.

El ariete tres veces mundialista se comprometió por dos años, con una opción de club para renovarlo por un tercero, destacó el club.

"He vestido algunas de las camisetas más importantes del mundo y jugué en estadios increíbles frente a aficiones apasionadas. Sin embargo, oportunidades como esta son diferentes", dijo el jugador.

"No vine simplemente a terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del fútbol en Dallas (...) Creo que Dallas merece un club que refleje su pasión por el fútbol, su diversidad y su futuro", agregó.

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Dallas es hogar de una de las mayores comunidades latinas de Estados Unidos y de una franquicia de la MLS, primera liga norteamericana, el FC Dallas.

Chicharito compitió en la MLS entre 2020 y 2023 como líder del Los Angeles Galaxy, con un registro de 38 goles en 74 partidos.

Un año después, en 2024 regresó a la liga mexicana para defender los colores de las Chivas, con los que sólo anotó tres dianas entre el torneo Clausura 2024 y el Apertura 2025.

El 'Chicharito' también pasó por clubes como en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.