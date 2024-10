Revelan el precio de la raqueta de oro que recibió Rafa Nadal en Riad

El pasado jueves 10 de octubre, Rafael Nadal anunció que se retira oficialmente del tenis profesional.

Posteriormente, el español participó en el torneo exhibición Six Kings Slam en Riad, la capital de Arabia Saudita.

Allí, ‘Rafa’ recibió un obsequio muy especial como reconocimiento a su extraordinaria carrera.

Los organizadores del evento regalaron a Nadal una raqueta de tamaño real bañada en oro.

De acuerdo con expertos, el regalo que entregó Turki Al Sheikh, asesor de la Corte Real de Arabia Saudita y promotor del torneo, tiene un valor de 250.000 euros.

Rafael Nadal dirá adiós al deporte de la raqueta en la Final a 8 de la Copa Davis que se celebrará en Málaga, del 19 al 24 de noviembre.

"La realidad es que los dos últimos años han sido difíciles y no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo pero en esta vida todo tiene un principio y un final”, precisó el oriundo de Manacor.

“Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiera podido imaginar", añadió.

Con 92 títulos a sus espaldas, 22 de ellos en campeonatos de Grand Slam, y dos medallas olímpicas, una individual y otra en dobles, el tenista de 38 años puso punto final a una carrera exitosa de más de dos décadas.

Su carrera estuvo cargada de éxito y deja un legado invaluable para el tenis, deporte en el que tiene su silla asegurada como uno de los mejores de la historia.