"Se te arrugaba el alma; se le veía sufrir mucho en la cancha": la reacción de expertos sobre los últimos años de Rafael Nadal en el tenis

Con 92 títulos a sus espaldas, 22 de ellos en campeonatos de Grand Slam, y dos medallas olímpicas, una individual y otra en dobles, el tenista español Rafael Nadal puso punto final a una carrera exitosa de más de dos décadas.

Su carrera estuvo cargada de éxito y deja un legado invaluable para el tenis, deporte en el que tiene su silla asegurada como uno de los mejores de la historia.

El tramo final de su carrera estuvo ensombrecido por una dura lesión de rodilla y un desgaste físico que muchos de sus seguidores evidenciaron. ¿Tardó su retiro, qué legado deja 'Rafa'?

Los periodistas deportivos Miguel Queipo y Daniel Hernández analizaron en el programa Ángulo de NTN24 la historia de Nadal y su relevancia para el mundo del deporte.

Queipo precisó que Nadal es para muchos el deportista español más importante de todos los tiempos. “Sin ninguna duda está en el top 3”, afirmó.

“Lo que más llama la atención de Rafa es que jamás ha puesto una excusa. Cuando ha jugado mal lo ha aceptado y cuando ha ganado sin jugar bien lo ha dicho”, resaltó.

Mencionó que Nadal marcó a muchas generaciones de tenistas y que todos “se han rendido ante este chico que ha hecho historia en el tenis”. “A los que seguimos este deporte nos ha hecho vibrar”.

No obstante, mencionó que quizás el retiro de Nadal debió haber sucedido antes. Afirmó que al verlo sin su físico de antes y luchando en una cancha sin tener los resultados de antaño “se te arrugaba el alma”.

Daniel Hernández, periodista y además experto en tenis, afirmó que Nadal llegó al mundo del tenis para transformarlo en su estilo de juego e industria.

“Veníamos acostumbrados a ver una era norteamericana que Nadal cambió (…). Había que ganarle el punto tres veces porque no daba una bola por perdida. Le inculcó al tenis la preparación física”, manifestó.

Coincidió en que el final de su carrera “se le veía sufrir mucho en la cancha”. “Nadal no tenía la misma capacidad física en sus últimos años. Creo que la frustración de Nadal no era perder sino no poder dar el 100% al que nos tenía acostumbrados”, remató.