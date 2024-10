Rigoberto Urán confesó que quiere ser futbolista tras su retiro del ciclismo: esta es la posición en la que quiere jugar

Rigoberto Urán está cerca de retirarse definitivamente del ciclismo a sus 37 años. El nacido en Urrao tendrá su carrera de despedida entre el 1 y 3 de noviembre cuando se dispute el Giro de Rigo.

Se espera que el antioqueño sea acompañado por una multitud de personas recorriendo las carreteras de su departamento en un recorrido de 155 kilómetros

Antes de la competencia definitiva, el ciclista colombiano dio a conocer el nuevo deporte en el que quiere incursionar luego de su retiro definitivo de la bicicleta.

VEA TAMBIÉN Colombia tomó radical decisión sobre su estadio para próximo juego de local en las Eliminatorias tras sanción de la FIFA o

“Yo ya me retiro, 19 años como ciclista profesional, cuatro años como ciclista juvenil, son muchos años haciendo deporte, pero obviamente queda uno vinculado al deporte. La ilusión de todo niño, en Colombia y en el mundo, es desde niño jugar fútbol, todos iniciamos así”, dijo ‘Rigo’ durante una entrevista en 'El Vbar' de Caracol Radio.

Además, aseguró que desde niño quiso ser futbolista, pero no tenía el talento para eso en ese entonces.

“No tenía el talento en ese tiempo y ahora, que ya soy más grande, digo, vamos a intentarlo a ver. Hay muchos equipos en Colombia, seguro un equipo que quiera un poquito de protagonismo, que me ponga a jugar al minuto 85. Me sirve así, que me den 5 minuticos”, dijo.

También develó la posición en la que quiere jugar al menos por unos pocos minutos y se mostró dispuesto a escuchar propuestas de equipos, principalmente, de Colombia.

“Yo para pata no, para defender en el arco tal vez, de arquero me gustaría. Ser delantero es de mucha responsabilidad porque voy y boto el balón, por otro lado, y me matan los hinchas. Esa es una responsabilidad muy grande. En la parte de atrás voy muy bien”, enfatizó.

El ciclista también dio a conocer su deseo de incursionar en otras actividades distintas al ciclismo, como el atletismo y la natación.

VEA TAMBIÉN Cristiano Ronaldo publica mensaje en el que da poderosa lección que tendría como objetivo a Vinicius tras entrega del Balón de Oro o

“Quiero incursionar en el mundo del atletismo, del triatlón. Tengo que aprender a correr, tengo que aprender a nadar, pero queremos estar vinculados con todos estos deportes, hacer algo diferente a lo que ya hice en toda mi vida”, expresó.