¡Sorpresa en el Super Bowl 2024! Ya está confirmado el artista para el show del medio tiempo

El icónico show de medio tiempo del Super Bowl ya tiene artista confirmado.

El espectáculo que siempre se roba todas las miradas de los fanáticos del deporte y la música estará encabezado por el cantante pop estadounidense Usher.

La National Football League (NFL) anunció este domingo al artista encargado de amenizar el partido más importante de cada temporada que se juega, habitualmente, en febrero.

Usher, con éxitos como "U Got It Bad", "My Boo", "Yeah!" y "OMG" dirá "presente" en la próxima edición que se llevará a cabo en Las Vegas el 11 de febrero de 2024.

"Es el honor de mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí", dijo el artista en un comunicado.

Usher guarda un lugar especial entre los fanáticos del pop de la década de los 2000, época dorada del artista, cuando logró grandes ventas.

El espectáculo de medio tiempo durante el partido por el título del fútbol americano es producido por Roc Nation, una empresa fundada por el rapero y magnate neoyorquino Jay-Z.

Por el césped del SB han pasado artistas como Rihanna, Shakira y Jennifer Lopez, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, en los últimos años.

Pero también se recuerdan las icónicas presentaciones de Michael Jackson, Coldplay, Madonna, Prince y U2.

El medio tiempo del Super Bowl atrae tanto a fanáticos como a grandes empresas, pues es una de las transmisiones televisivas más vistas del mundo, con astronómicos precios por publicidad.