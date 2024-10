Técnico venezolano Rafael Dudamel arremetió contra el arbitraje colombiano: “Tengo una preocupación enorme”

Se juega la recta final de los torneos en Colombia y el Bucaramanga, quien ya fue campeón de la liga en el primer semestre, está disputando la entrada a entre los ocho mejores de la liga II y juega la semifinal de la Copa Colombia, torneo que no ha ganado.

En ambas competiciones, el equipo ‘leopardo’ tiene aspiraciones, pues en la liga está décimo en la tabla de posiciones a dos puntos del octavo y a falta de cuatro partidos es muy viable que se metan en el octogonal final para conocer los finalistas que disputarán la “estrella de Navidad”.

Entre tanto, en la Copa juegan la semifinal frente al América de Cali, uno de los equipos grandes del fútbol colombiano, quien busca este título que todavía no lo tiene en sus vitrinas, por lo que la llave es a muerte.

Sin embargo, el Bucaramanga se ha visto afectado por decisiones arbitrales que terminan incidiendo en el desarrollo del juego y un posible cambio en el marcador. En la liga le anularon un gol de último minuto marcado por su arquero, Aldair Quintana, al Cali que era el empate, luego que el VAR llamara por una falta contra un jugador caleño, la jugada fue muy discutida por la interpretación de las reglas y la intervención de la herramienta tecnológica.

En Copa no fue la excepción, hubo una mano en el área clara por parte de un defensor del América tras un rechazo de un mismo compañero que le dio en su brazo extendido, los jugadores del Bucaramanga reclamaron la mano, pero el juez no la consideró ni siendo llamado por el VAR, pues, a su criterio, hubo una falta antes.

Debido a estos errores arbitrales, su técnico, el venezolano Rafael Dudamel, reaccionó en la rueda de prensa del partido por semifinal de Copa Colombia a estas decisiones y aseguró “estar preocupado por lo que está ocurriendo”.

"Tengo una preocupación enorme por lo que ha ocurrido hoy, el árbitro no atiende el llamado del VAR. Hay una mano que él sanciona, pero la mano termina siendo claramente de (Yerson) Candelo, en un rechazo de su propio compañero. Ni siquiera es que viene de uno de mis jugadores, la pelota viene de un rechazo de su compañero y golpea en el antebrazo derecho. Por qué no atiende el llamado del VAR el señor (Andrés) Rojas, por qué no sanciona penal. La pelota le da en el pecho a Fabry y luego le da en la mano a Candelo", señaló Dudamel.

Además, se refirió al gol anulado contra el Deportivo Cali por la Liga: "Estoy preocupado, el domingo anterior también nos vemos perjudicados en el partido contra el Deportivo Cali. Sí hay falta de Larry (Vásquez) sobre Cabezas, que además va empujando con su cabeza a Larry para sacarlo de la posición donde está el arquero, pero simultáneamente hay un empujón sobre (Michael) Rangel y hay penal y los expertos dicen que cuando hay dos faltas simultáneas se debe sancionar la más grave, que era el penal sobre Rangel".

Dudamel finalizó, después de plasmar su descontento con las decisiones arbitrales, felicitando a su rival por la semifinal de la Copa Colombia y solo espera ganar en el partido de vuelta, en el Pascual Guerrero, ya que logró un empate el primer juego 1-1; también, espera lograr la clasificación a los ocho en la liga.