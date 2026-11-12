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Deportivo Táchira

Álvaro Recoba, DT del Deportivo Táchira, apunta al título de la Liga Futve: "Vamos a ir por la estrella"

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Álvaro Recoba, DT del Deportivo Táchira - Foto: EFE
Álvaro Recoba, DT del Deportivo Táchira - Foto: EFE
A dos semanas y media para disputar la final del Torneo Clausura, el DT explicó que, aunque el equipo debe valorar el camino recorrido, la prioridad ahora es conseguir la coronación.

El club venezolano Deportivo Táchira se encuentra trabajando para cerrar la temporada 2026 con la conquista del campeonato local.

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Su entrenador, el uruguayo Álvaro Recoba, dejó claro que el principal objetivo del conjunto 'aurinegro' es conseguir la estrella.

A dos semanas y media para disputar la final del Torneo Clausura, el DT explicó que, aunque el equipo debe valorar el camino recorrido, la prioridad ahora es conseguir el título.

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En una entrevista concedida al programa Teledeportes, del medio de comunicación venezolano Televen, reconoció que las cinco victorias consecutivas obtenidas en la fase final representan un buen balance.

"Seríamos injustos si pensamos que es la estrella o nada, pero es la estrella, sí… Hoy la realidad es que lo que nos queda es ir por la estrella y vamos a ir por ello", afirmó Recoba.

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Sin embargo, aclaró que si se pierde la oportunidad de coronación, eso podría restar importancia a dichos resultados.

"Estas cinco victorias, que fueron muy buenas, se pueden transformar en algo insignificante si no logras ganar la estrella", añadió.

El Deportivo Táchira ha disputado cinco de los seis compromisos correspondientes al cuadrangular final del Clausura.

En ese recorrido consiguió una victoria por 1-2 ante Caracas, superó en dos oportunidades a Monagas con marcadores de 2-0 y también sumó triunfos frente a Academia Puerto Cabello por 0-1 y 3-1.

El último compromiso pendiente será una nueva edición del clásico nacional frente al Caracas, antes de afrontar la definición del campeonato contra Carabobo.

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