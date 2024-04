Un tenista le discute a la juez de silla por no traerle una taza de café durante un partido: "No lo proveemos"

El tenista francés Corentin Moutet protagonizó uno de los momentos más inverosímiles del tenis en tiempos recientes, tras enfadarse en la primera ronda del Masters 1.000 de Madrid luego de que la juez de silla se negara a pedirle una taza de café en pleno partido.

Moutet, tras aparentemente sentirse con falta de energía durante uno de los trámites del juego, le hizo la solicitud a la juez de silla, quien de inmediato se negó y le aclaró que los árbitros no estaban allí para esas tareas.

“Nosotros no proveemos café”, le respondió, con firmeza, la juez al tenista quien no ocultó su ofuscamiento.

Tras la respuesta de la juez, el jugador ironizó y afirmó que entonces él mismo se iba a dirigir a la cafetería para comprarse su café. “Puedo ir y comprar el café”, afirmó.

El jugador luego encaró a la mujer para decirle que no era posible que entre las provisiones el café fuera excluido. “Por qué no dan café, ustedes nos dan bananos, gaseosas, es que no estoy pidiendo caviar”, afirmó.

“Ya te dije la decisión, tenemos que jugar ahora”, advirtió la juez en uno de sus últimos momentos de paciencia con el jugador.

A la poco común situación en un torneo de la envergadura del de Madrid se sumó una escena que dejó sin palabras a la jueza. Un fanático en la grada se acercó al tenista y le ofreció una taza de café recién comprada.

Con la entrega del café por parte del aficionado se saldó un episodio que quedará grabado en la memoria de muchos fanáticos.

En el plano deportivo Moutet finalmente perdió el partido ante el chino Shang Juncheng por un apretado resultado, en tres sets, de 6-7 6-2 y 7-6.

En otros resultados recientes del torneo, el español Carlos Alcaraz, vigente campeón, arrancó con victoria al imponerse en segunda ronda al kazajo Alexander Shevchenko por 6-2 y 6-1 con lo que aleja las dudas sobre su estado de forma.

El número tres del mundo empezó de la mejor manera en su inicio de temporada en tierra batida, tras haber sido baja en Montecarlo y Barcelona por sus molestias en el antebrazo derecho.