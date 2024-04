La bielorrusa Sabalenka habla sobre el futuro de exjugadora venezolana y causó polémica por comparar al tenis femenino con el masculino

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka concedió una rueda de prensa, antes de su estreno en el Masters 1.000 de Madrid, a la que asistieron varios medios de comunicación y en la que habló entre otros temas del futuro de la exjugadora hispanovenezolana, Garbiñe Muguruza, quien recientemente anunció su retiro. Fiel a su estilo también generó polémica tras unas declaraciones que hizo sobre el tenis masculino y el femenino.

Sobre Muguruza, Sabalenka afirmó que era una gran luchadora dentro de una cancha de tenis al tiempo que elogió su estilo por fuera de las pistas.

"Fue una jugadora increíble, estoy feliz por haberme enfrentado a ella, aunque no mucho tiempo. La actitud siempre estaba ahí, era una gran luchadora, también con un gran estilo y belleza fuera de la pista", afirmó.

En la misma conferencia de prensa, Sabalenka también desató la polémica por haber comparado al tenis masculino con el femenino.

“Prefiero ver tenis masculino antes que el tenis femenino, siento que hay más lógica y es más interesante de ver”, aseguró la bielorrusa.

Sabalenka hizo ese comentario luego de que los periodistas le preguntaran sobre la posibilidad de que se instalara en el tenis femenino una hegemonía, liderada por la polaca Iga Swiatek, la kazaja Elena Rybakiba y ella misma, como la que existió en el masculino de la mano del denominado ‘Big Three’ que conformaron Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

"Siento que he bajado un poco el nivel dentro de ese hipotético 'Big Three', este último mes parece más un ‘Big Two’. Sin embargo, estoy feliz de formar parte de este grupo. Espero mantener mi nivel y que las cosas sigan dándose de esta manera”, aseveró.

La bielorrusa, además, afirmó que no ve los partidos de sus rivales. “Siento que he jugado lo suficiente contra ellas y que, si me vuelvo a medir a alguna de las dos, mi entrenador me va a mostrar imágenes de sus partidos para analizarlas y prepararme. No soy alguien que vea demasiado tenis”, sostuvo.

Sabalenka se encuentra en Madrid para defender el título que consiguió el año pasado y se refirió a las expectativas que tiene para la edición de este año.

"No creo que se trate de tener confianza, sino de lo lista que estés para conseguirlo todo. Lo importante es estar lista y preparada para tener grandes batallas: lo importante es mantenerte en esos partidos, luchar hasta el final. Me voy a asegurar de luchar cada punto y, si tengo oportunidades, aprovecharlas. Esa es mi mentalidad de cara a la gira de tierra batida de esta temporada", afirmó.

Sabalenka se encuentra actualmente en la segunda posición del ranking de la WTA detrás de Swiatek.