Termina audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York: juez fija para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio

El proceso penal en contra de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, entró en una nueva fase organizativa en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Las partes involucradas en el caso propusieron formalmente al juez Alvin Hellerstein que el juicio arrancara el 1 de junio de 2027 y así accedió el togado.

​La propuesta quedó consignada en un documento judicial presentado antes de la audiencia programada ante el juez Hellerstein en la corte federal de Manhattan.

Tras ser validado el cronograma por el magistrado de 92 años, el juicio por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas dará inicio casi un año y medio después de la captura del líder del régimen chavista en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos el pasado mes de enero.

Durante la sesión, el equipo legal de Maduro, encabezado por el abogado Barry Pollack, ratificó las etapas del cronograma previo al juicio. La primera gran batalla procesal ocurrirá el 2 de septiembre de 2026, fecha en la que la defensa presentará su primera ronda de mociones formales para intentar anular el caso.

Con el calendario judicial fijado por el juez Alvin Hellerstein, arranca formalmente la preparación del que promete ser uno de los juicios geopolíticos y penales más trascendentales en la historia de los tribunales de Estados Unidos.