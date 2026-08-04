“Ciao, capitano” miles de aficionados despiden en Milán al legendario defensor Franco Baresi

En medio de un emotivo ambiente marcado por aplausos, cánticos y banderas rossoneras, miles de aficionados y destacadas personalidades del fútbol mundial despidieron este martes al histórico capitán del AC Milán, Franco Baresi, durante su funeral en la basílica de San Ambrosio, en Milán.

El legendario defensor central falleció el pasado 31 de julio a los 66 años, tras complicaciones de salud derivadas de un nódulo pulmonar diagnosticado en 2025.

A la llegada del féretro, la plaza se abarrotó de hinchas que exhibieron la emblemática camiseta número 6, mítica dorsal que el club retiró en su honor, mientras entonaban a una sola voz “Un capitán, solo hay un capitán”.



Durante la homilía, el abad Carlo Faccendini describió a Baresi como “el Maradona de la defensa, el mejor defensor de todos los tiempos”, destacando tanto sus glorias como su liderazgo dentro y fuera de la cancha.

El funeral contó con la presencia de históricas figuras y directivos del fútbol internacional

Íconos del fútbol como Paolo Maldini, Marco van Basten, Roberto Baggio, Alessandro Costacurta, Roberto Donadoni y Daniele Massaro asistieron a dar el último adiós.

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Representantes de la Federación Italiana de Fútbol, la Liga Serie A y delegaciones de clubes de la talla del Real Madrid y el FC Barcelona se sumaron al homenaje, junto a arreglos florales enviados por la FIFA y su presidente Gianni Infantino.

Franco Baresi defendió una sola camiseta a nivel de clubes entre 1978 y 1997. En sus casi dos décadas con el AC Milán cosechó 3 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, 6 títulos de la Serie A y múltiples supercopas.

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Con la selección de Italia disputó 82 partidos oficiales y tres Mundiales, consagrándose campeón del mundo en España 1982 y subcampeón en Estados Unidos 1994. Su partida deja un vacío imborrable en la historia del deporte, que hoy despide a una de sus leyendas más admiradas por su clase, sencillez y liderazgo inquebrantable.