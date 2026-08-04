NTN24
Martes, 04 de agosto de 2026
Martes, 04 de agosto de 2026
Fútbol

“Ciao, capitano” miles de aficionados despiden en Milán al legendario defensor Franco Baresi

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Cientos de personas despiden al futbolista italiano Franco Baresi en Milán-Foto: EFE
Cientos de personas despiden al futbolista italiano Franco Baresi en Milán-Foto: EFE
El mundo del fútbol rinde un último homenaje a la mítica figura del AC Milán y la selección italiana.

En medio de un emotivo ambiente marcado por aplausos, cánticos y banderas rossoneras, miles de aficionados y destacadas personalidades del fútbol mundial despidieron este martes al histórico capitán del AC Milán, Franco Baresi, durante su funeral en la basílica de San Ambrosio, en Milán.

El legendario defensor central falleció el pasado 31 de julio a los 66 años, tras complicaciones de salud derivadas de un nódulo pulmonar diagnosticado en 2025.

A la llegada del féretro, la plaza se abarrotó de hinchas que exhibieron la emblemática camiseta número 6, mítica dorsal que el club retiró en su honor, mientras entonaban a una sola voz “Un capitán, solo hay un capitán”.


Durante la homilía, el abad Carlo Faccendini describió a Baresi como “el Maradona de la defensa, el mejor defensor de todos los tiempos”, destacando tanto sus glorias como su liderazgo dentro y fuera de la cancha.

El funeral contó con la presencia de históricas figuras y directivos del fútbol internacional
Íconos del fútbol como Paolo Maldini, Marco van Basten, Roberto Baggio, Alessandro Costacurta, Roberto Donadoni y Daniele Massaro asistieron a dar el último adiós.

o

Representantes de la Federación Italiana de Fútbol, la Liga Serie A y delegaciones de clubes de la talla del Real Madrid y el FC Barcelona se sumaron al homenaje, junto a arreglos florales enviados por la FIFA y su presidente Gianni Infantino.

Franco Baresi defendió una sola camiseta a nivel de clubes entre 1978 y 1997. En sus casi dos décadas con el AC Milán cosechó 3 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, 6 títulos de la Serie A y múltiples supercopas.

o

Con la selección de Italia disputó 82 partidos oficiales y tres Mundiales, consagrándose campeón del mundo en España 1982 y subcampeón en Estados Unidos 1994. Su partida deja un vacío imborrable en la historia del deporte, que hoy despide a una de sus leyendas más admiradas por su clase, sencillez y liderazgo inquebrantable.

Temas relacionados:

Fútbol

AC Milan

Italia

Deportes

Despedida

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así se ve el interior del edificio afectado por las implosiones de una urbanización en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Chuzadas, audios y remezones: estos fueron los escándalos que marcaron a la administración de Gustavo Petro en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Jueza de EE. UU. fijó fecha para el juicio contra Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro e Iván Cepeda / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Gustavo Petro, una vez más y sin pruebas, aseguró que hubo fraude electoral en Colombia y que Iván Cepeda fue el ganador

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto EFE
Álex Saab

Jueza de EE. UU. fijó fecha para el juicio contra Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro

Presidente Donald Trump - Foto: EFE
Donald Trump

Trump afirma que hay una "última oportunidad para Irán", donde se registró una escalada de ejecuciones

Atentado en Cúcuta - EFE
Cúcuta

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Díaz-Canel y el presidente Gustavo Petro. (EFE)
Gustavo Petro

Petro se despide del gobierno envuelto en escándalos pero dando "honores" y un abrazo a temible tirano: así fue su visita a la dictadura de Cuba

Más de Actualidad

Ver más
Manifestaciones en Venezuela | Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

El despertar colectivo: Venezuela conmemora históricas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024

Estado de La Guaira, Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Venezuela sigue contando muertos por los devastadores terremotos: cifra aumentó a 3.811 este miércoles

María Corina Machado - Foto: EFE
Mesa de diálogo

Los mecanismos de participación de María Corina dentro de las negociaciones “no están resueltos”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Billetes de dólares y euros - Fotos de referencia: pexels
Crisis económica

Así cerró el dólar y el euro a tasa BCV en Venezuela este lunes 27 de julio

Franco Baresi, exfutbolista italiano (EFE)
Fútbol

Falleció el legendario defensor italiano Franco Baresi a los 66 años

Voto latino en EEUU | Foto referencia: Canva
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Demócratas y republicanos a la caza del voto hispano para las elecciones de medio término en Estados Unidos

Jugadores de la Vinotinto - Foto: EFE
La Vinotinto

La Vinotinto anuncia su regreso tras la Copa del Mundo: enfrentará a dos selecciones de alto nivel que participaron en el Mundial 2026

Afición Mundial 2026 - foto: EFE
Final del Mundial

Campeón del Mundo pide ayuda luego de que Estados Unidos le negará la entrada para presenciar la final entre España y Argentina

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
José Manuel Restrepo

"Configura el inicio de un golpe de Estado": vicepresidente electo José Manuel Restrepo ante insistencia de Petro de no reconocer la elección de Abelardo De La Espriella

Erling Haaland, delantero de Noruega / FOTO: EFE
Erling Haaland

El efecto Haaland impulsa las búsquedas sobre Noruega en Google tras el Mundial de fútbol: ¿qué quieren saber los usuarios?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023