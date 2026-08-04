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Martes, 04 de agosto de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Álvaro Uribe Vélez pone en duda su asistencia a la posesión de Abelardo De La Espriella: "Pesa mucho en mi alma"

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Asimismo, el expresidente dejó en claro que esta decisión no tiene relación con su vínculo con el presidente electo.

Álvaro Uribe dejó abierta la posibilidad de asistir a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali el 7 de agosto de 2026, desligando esa decisión de cualquier lectura política y ubicándola en un plano personal relacionado con su situación judicial.

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El expresidente afirmó que fue invitado por el propio presidente de la República y que, aunque su partido será de gobierno, su presencia depende de una evaluación personal que aún no ha definido.

En declaraciones a medios, Uribe calificó el evento como “un acto muy importante en el discurrir de la patria democrática”, pero pidió que su indecisión no se interpretara como un gesto de distancia frente al presidente electo. Además, explicó que “todo este tema judicial pesa mucho en mi alma”.

Asimismo, agradeció la invitación, negó que exista “ninguna prevención política” y solicitó a los periodistas ayudar a dejar claro que su indecisión no responde a su relación con Abelardo De La Espriella.

El expresidente, líder del Centro Democrático, reiteró que fue invitado y agradeció al presidente electo por este gesto, pero dejó en claro que no sabe si asistirá, pues su decisión está marcada por el proceso que enfrenta ante la Corte.

Del mismo modo, indicó que la invitación fue hecha directamente por “el propio presidente de la República”.

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El objetivo del expresidente fue evitar que una decisión aún no tomada sobre la ceremonia en Cali sea interpretada como un mensaje político sobre su relación con el próximo gobierno. Cerró el intercambio con una frase dirigida al periodista: “Le tocó de viejo, porque ha sido muy oscilante frente a este sujeto”.

Cabe resaltar que la ceremonia se llevará a cabo en la ciudad de Cali el próximo 7 de agosto y contará con la asistencia confirmada del rey de España, Felipe VI; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente de Argentina, Javier Milei, entre otros.

El exmandatario tiene dos temas judiciales sensibles, cuya suerte se definirá en las próximas semanas. Entre ellos, la casación ante la Corte Suprema del fallo del Tribunal Superior de Bogotá por el caso de supuesta manipulación de falsos testigos. El otro es el llamado a rendir indagatoria en el proceso por las masacres del Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Se espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hagan parte de los actos de posesión del nuevo presidente de Colombia.

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