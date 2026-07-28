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Martes, 28 de julio de 2026
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PDVSA

PDVSA detendrá las actividades de la Refinería El Palito entre agosto y septiembre

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de un tanque de petróleo en Venezuela - EFE
Fotografía de un tanque de petróleo en Venezuela - EFE
Aunque la intervención estaba prevista inicialmente para 2027, la estatal decidió adelantar el cronograma.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) prevé detener de forma temporal las operaciones de la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo.

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Motivo: llevar a cabo un mantenimiento mayor programado que se extenderá entre tres y cuatro semanas, según un reporte divulgado por la agencia Reuters.

Aunque la intervención estaba prevista inicialmente para 2027, la corporación petrolera decidió adelantar el cronograma.

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Asimismo, estima que los trabajos comiencen entre finales de agosto y principios de septiembre.

Fuentes señalaron a Reuters que la fecha definitiva del inicio de las labores dependerá de la llegada de repuestos e insumos importados necesarios para las reparaciones.

La Refinería El Palito es un complejo industrial de Petróleos de Venezuela ubicado en Puerto Cabello, estado Carabobo, diseñado para procesar hasta 146.000 barriles de crudo por día.

Es la principal fuente de suministro de combustibles para la región centro-occidental de Venezuela.

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Fue el primer complejo refinador del país en contar con autogestión eléctrica, interconexión sincrónica con el sistema nacional.

A su vez, fue la primera refinería del país suramericano en producir gasolina sin plomo u oxigenada.

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