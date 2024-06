Actor mexicano Eduardo Yáñez en el ojo del huracán por quitarle el celular a una periodista durante una alfombra roja

El actor mexicano Eduardo Yáñez, no solo es conocido por su participación en importantes novelas como: ‘Destilando amor’ y ‘Amores verdaderos', sino también por los escándalos y problemas con la prensa que ha tenido en los últimos años.

El artista, de 63 años, vuelve a acaparar los principales titulares de los diferentes medios en el mundo tras protagonizar un nuevo episodio de agresión contra una periodista durante la alfombra roja de los premios ‘Grandeza Hispana’.

Yañez llegó al evento y de inmediato fue abordado por varios periodistas para hacerle algunas preguntas en la alfombra roja de la ceremonia, sin embargo, una pregunta por parte de la periodista Patricia Cuevas desencadenó un conflicto entre ellos.

Cuando Cuevas le preguntó sobre una ceremonia cristiana en la que supuestamente había participado el actor, Eduardo dejó ver la molestia contestándole: “no digas tonterías”, algo a lo que ella le pregunta: “¿no te has entregado a la religión, Lalo?”.

“Es que ¿por qué yo fui a una misa tengo que ser cristiano? No preguntes cosas que ya sabes la respuesta”, añadió el artista.

La periodista insiste con el tema expresándole que: “pero fuiste a misa, ¿por qué te enojas?”, ante eso Yáñez siguió respondiendo algunas preguntas de otros periodistas que estaban en el evento.

Sin embargo, el momento de tensión llegó cuando el actor le pregunta a la periodista que por qué sigue en el lugar y le arrebata el celular con el que estaba grabando todo y le asegura que más adelante le devuelve el teléfono.

Muchos de los colegas de Patricia Cueva le exigen a Yáñez que le devuelva el celular, pero él hace caso omiso de las peticiones de los presentes, mientras posa y sigue contestando preguntas de otros periodistas.

Cuevas se acerca al actor y le pide que le devuelva su celular, a lo que el actor se niega a hacerlo. Ante esto, Patricia le grita, en medio de la multitud, que: “te voy a demandar Eduardo”, mientras él continúa su camino por la alfombra roja.

En otro video que ha circulado en redes, Eduardo le explica a otro periodista lo sucedido diciendo que: “Ella me venía picando con el teléfono (…) agarré el teléfono, se rompió el palito y me quedé con ella en las manos”.

“Yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar afuera. Se lo mandé con mi asistente”, agregó Yañez quien explicó que “nada me molesto”.

Una periodista le comentó que Patricia tiene pensado “ir al ministerio público y levantar una denuncia”, algo a lo que simplemente respondió que: “ojalá que le vaya bien. Que bueno, si ella me va a denunciar por algo que no hice, pues que lo haga, que bien”.

Además, el actor de ‘Corazón salvaje’ aseguró que en ocasiones pasadas ya había tenido problemas con Cuevas, por lo que no sabe “que grado de importancia tenga su compañera en el sentido que le creen todo lo que ella dice, pero ya he tenido otras experiencias con ella misma y es sumamente agresiva. Entonces, creo que están haciendo demasiado de algo que no sucedió”.

Por su parte, la periodista afectada comentó ante la prensa que estaba dispuesta a proceder de manera legal contra el artista: “No sé si metió mano en mis contactos, en mi información, él está apoderado de mi celular. Ahorita voy a ir al MP a levantar mi denuncia. No sé (que voy a pedir), ellos que me asesoren y mi abogada que también va a ir”.

Según la periodista Jessica Gil, Cuevas denunció a Eduardo Yañez por los cargos de “por robo y en contra del equipo de seguridad por agresiones”.

No es el primer incidente contra un periodista en el que se ve involucrado, ya que en el 2017 le dio una cachetada al reportero Paco Fuentes del programa ‘El Gordo y la Flaca’ durante una alfombra roja.