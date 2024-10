Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ confiesa lo difícil que es para ella hacer escenas en ropa interior, aunque le han llovido elogios por su figura

En este 2024 se cumplen 25 años del estreno de la considerada mejor novela no solo de Colombia, sino del mundo por muchos, debido a todas las adaptaciones que tuvo, y es la escrita por Fernando Gaitán ‘Yo soy Betty, la fea’.

La historia de Beatriz Pinzón Solano, que está siendo emitida nuevamente en las noches del Canal RCN y que también lanzó una continuación por Prime Video, parece no pasar de moda y conecta a las nuevas audiencias que no tuvieron la oportunidad de verla en 1999.

El éxito de esta novela también ha llevado al elenco a vivir de este mismo gracias a sus recordados personajes, pues ‘Yo soy Betty, la fea’ no solo destacó a los protagonistas, sino que hubo muchos personajes secundarios que sobresalieron.

Uno de los personajes más queridos por los seguidores de la novela es el de Marcela Valencia, interpretado por la actriz Natalia Ramírez y que tuvo un desarrollo en el que se fue transformando de ser, la que parecía ser la villana de la historia, a una mujer que luchó por su relación con Armando Mendoza a pesar de las infidelidades y la falta de cariño que él tenía con ella.

Precisamente la actriz colombiana compartió un TBT en su cuenta de Instagram de cuando se grabó la novela, se trata de una fotografía de ella ligera de ropa utilizando solamente un body y su ropa interior.

Esa imagen pertenece a uno de los primeros capítulos de ‘Yo soy Betty, la fea’ en donde Marcela Valencia estuvo vestida de verduga sexy e interroga a Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), quien era su prometido, por sus infidelidades, algo que él negó siempre.

En el copy de la foto, Natalia confiesa lo difícil que fue para ella grabar la escena: “Esta escena fue muy chistosa y a la vez complicada. Fue cuando Marcela se disfrazó de verdugo y termina interrogando a Armando. Es una de las pocas escenas que he hecho en ropa interior. Acabo de hacer otra para la serie #manes Pero fácil no es. Recuerdo que Rosita Cabal me dijo para tranquilizarme que era como estar en traje de baño 🩱 ...si, como no. Jajaja”.

Sin embargo, sus seguidores no solo la felicitaron por aquella escena, sino que la llenaron de elogios por el cuerpazo que tiene: “Cuerpower, hasta la fecha”, “yo de Armando me hubiera casado contigo porque estás guapísima”, “realmente lo dominas”, “lo más sexi de la tv colombiana”, “te luciste con esa escena”, entre otros.

Esta es la fotografía de Natalia Ramírez como Marcela Valencia en 'Yo soy Betty la fea' en ropa interior: