Ella es la famosa actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ que fue víctima de estafa en redes sociales: "perdí mi dinero"

La actriz colombiana Natalia Ramírez, reconocida por su papel de “Marcela Valencia” en ‘Yo soy Betty, la Fea’, reveló que fue víctima de una estafa en redes sociales.

A través de su perfil de TikTok, la actriz confesó a todos sus seguidores la incómoda situación que vivió al realizar una compra por Instagram.

“Imagínense que me llegó por Instagram una publicación de una cuenta con unos zapatos hermosos y hechos en Colombia que distribuían por todo el país”, inició diciendo.

De acuerdo con Ramírez, la empresa se veía confiable ya que aparecía registrada y tenía muchos seguidores.

“Después de varias semanas, yo mandé un giro para comprar unos zapatos, porque el catálogo es precioso y yo me decía que los quería todos”, agregó.

Sin embargo, empezó a identificar actitudes sospechosas por parte de los administradores de la cuenta.

“Me pidieron 109 mil pesos por los zapatos, más 10 mil pesos por el envío, pero me respondían de manera muy extraña, utilizando términos cariñosos como ‘amiga’ y ‘corazón’”, indicó.

Natalia indicó que la empresa no le compartía el número de guía pese a que ella lo solicitó en múltiples oportunidades.

“Pasaba el tiempo y no me daban número de guía, pues me decían que ‘ya la transportadora pasó por el paquete, ya te vamos a mandar la guía’. Pasaron siete días y ellos no me daban el número de la guía. Me decían que ‘la transportadora tiene tu paquete, pero si quieres pide tu reembolso’”, afirmó.

En ese momento, la colombiana se percató de que todo era una estafa. “Ya no me volvieron a contestar más”, añadió.

Ante ello, Natalia alertó a sus seguidores de la cuenta y pidió estar más atentos a la hora de realizar compras por internet.

“Por favor no vayan a caer. Perdí mi dinero y reembolso no hay. Solo les pido que no caigan”, recalcó.