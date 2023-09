Aerosmith pospone su gira de despedida tras problemas de salud de Steven Tyler

El vocalista de la legendaria banda de Aerosmith, Steven Tyler, causa preocupación luego de verse obligado a postergar varios de sus shows debido a problemas de salud.

A través de sus redes sociales, la agrupación anunció que varias fechas de su gira de despedida "Peace Out" en los Estados Unidos y Canadá tendrán que ser reprogramadas para el próximo año.

El líder de la banda de rock más importante de Estados Unidos sufrió un daño en las cuerdas vocales durante un recital.

"Me duele decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el show del sábado, lo que provocó una hemorragia posterior ", indicó el artista.

De acuerdo con el artista, las fechas de los conciertos tuvieron que ser reprogramadas para 2024 y habrá reembolsos disponibles para aquellos que no puedan asistir.

“Todos los boletos comprados previamente serán aceptados para las fechas reprogramadas. Habrá reembolsos disponibles para aquellos que no puedan asistir. Los fanáticos que tengan preguntas sobre reembolsos deben comunicarse con su punto de compra”, agregó.

Con el anuncio, estas son las fechas reprogramadas de la banda:

- Lunes 29 de enero 2024 en Detroit, MI-Little Caesars Arena.

- Miércoles 14 de febrero 2024 en Chicago, IL-United Center.

- Sábado 17 de febrero 2024 en Washington, DC-Capital One Arena.

- Miércoles 21 de febrero de 2024 en Toronto, ON-Scotiabank Arena.

- Lunes 26 de febrero 2024 en Releigh. NC-PNC Arena.

- Jueves 29 de febrero 2024 Cleveland, OH-Rocket Mortgage FielHouse.

Cabe señalar que la banda de rock anunció hace unos meses su retiro de los escenarios tras 50 años de una exitosa carrera musical que incluyó 10 giras mundiales y millones de fanáticos.

La gira se extenderá por Estados Unidos y Canadá y entre el listado de ciudades norteamericanas aparece Boston, lugar que vio nacer y crecer a la exitosa banda.

Asimismo, la banda visitará ciudades como Pittsburgh, Toronto, Chicago, Atlanta, Tusla, Dallas, Kansas, San Francisco, Seattle, Nueva York, Portland, Los Ángeles, entre otras.

Según información divulgada por la propia banda, los conciertos tendrán múltiples sorpresas, entre ellas, a reconocidos grupos invitados como The Black Crowes.

A su vez, las presentaciones contarán con un sistema de audio especializado para que los fanáticos disfruten a pleno de sus presentaciones.

"La gira también ofrecerá una variedad de diferentes paquetes VIP y experiencias para que los fanáticos lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel. ¡Los paquetes varían, pero incluyen un boleto reservado premium, una oportunidad para tomarse una foto personal con los miembros de la banda, productos de edición limitada y más!", dice el comunicado.