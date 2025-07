Actor colombiano Harry Geithner, de ‘Café con aroma de mujer’, describe su "método propio" en la actuación y revela el país que le dio el "reconocimiento"

Harry Geithner no solo es actor, también es maestro, productor y mentor. Con una carrera que comenzó en Colombia, despegó en México y hoy lo ha convertido en un “ciudadano del mundo”, Geithner habló en On The Road con Mauro Giraldo sobre su trayectoria, su evolución y su propósito actual: ayudar a otros a cumplir sus sueños en la actuación.

Te puede interesar | Mundial de Clubes en su recta final



VEA TAMBIÉN Andre Marcel, creador de los Premios Ícono, revela en entrevista cómo pasar de cantar en bares a triunfar en plataformas globales o

Su debut fue en la exitosa novela “Café con aroma de mujer”, pero fue en México, con “Te sigo amando”, donde su carrera realmente tomó vuelo. “Colombia me dio la preparación, los estudios, me convirtió en el actor que soy. México me dio el reconocimiento y la internacionalización”, comenta Geithner con orgullo.

Su pasión por la actuación viene de familia, “Mi papá fue uno de los pioneros de la televisión colombiana”, cuenta. Además, su hermana melliza, Aura Cristina Geithner, también es una reconocida actriz.

Durante la pandemia, Geithner encontró una nueva misión: “Me presioné a buscar otra forma de mantenerme activo. Ahí encontré dos cosas: el amor, y una oportunidad de negocio”.

Inspirado por plataformas educativas, creó su propio modelo de clases online, dando trabajo a maestros colombianos y mexicanos en EE.UU. y ayudando a formar nuevos actores.

“El Método Geithner”: formar artistas con identidad

Uno de sus proyectos más importantes es el desarrollo de su propio método de actuación, el Método Geithner, el cual planea lanzar próximamente en un libro. “Yo no solo enseño a actuar, enseño a cumplir sueños. Mucha gente quiere actuar en EE.UU., pero no sabe cómo. Yo los guío”, dice.

Para Harry, tener identidad es clave: “Si no tienes algo que aportar, te van a cambiar. Todo el mundo tiene un talento, pero muchos no lo saben”.

También insiste en que la preparación es fundamental: manejo de cámara, cuerpo, voz, ideas. Pero agrega algo clave: crear comunidad vale más que tener un millón de seguidores sin propósito.

Junto a su esposa, creó una fundación dirigida a hispanos con discapacidad que sueñan con ser artistas, escritores, actores o creadores. La motivación es personal: uno de sus hijos tiene autismo severo y dispraxia motriz, y esa experiencia los llevó a abrir espacio para otros.

“La comunidad hispana en EE.UU. necesita más oportunidades. Nosotros les enseñamos, los acompañamos. No necesitas estudiar años, a veces solo necesitas lanzarte”, afirma Geithner.

Aprovechando su paso por Nueva York, Harry y Mauro compartieron los mejores lugares para tomarse fotos: Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island, sin olvidar la Isla Roosevelt, uno de los rincones más especiales de la ciudad, según cuenta Harry.

VEA TAMBIÉN ¿Quién es la venezolana que logró 135 millones de vistas en un solo video? Su historia saca sonrisas o

Harry Geithner ha pasado de ser galán de telenovela a guía de nuevos talentos, y lo hace con pasión, disciplina y una visión clara: en un mundo cambiante, los actores deben ser creadores de su propio destino. Y él está aquí para ayudarlos a lograrlo.