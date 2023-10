Alicia Keys elimina y aclara un posteo que fue relacionado con un supuesto apoyo al grupo terrorista Hamás

La cantante neoyorquina Alicia Keys se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de una publicación que realizó en sus redes sociales y la cual fue interpretada por algunos de sus seguidores como un apoyo a Hamás, en medio del conflicto bélico del Estado de Israel con ese grupo terrorista.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de Girl on Fire publicó una fotografía vistiendo una chaqueta de colores verde y blanco, con el mensaje: "¿Qué harías si no tuvieras miedo de nada? Dime tu verdad... He tenido mis ojos puestos en el parapente".

Dicha publicación de quien fuera coach de "The Voice" despertó todo tipo de reacciones contra la artista, que tuvo que salir a aclarar para evitar falsos señalamientos.

Sus seguidores la señalaron de apoyar a Hamás por vestir sus colores característicos y, además, interpretaron que con la palabra “parapentes” hacía una alusión al ataque perpetrado a Israel por el grupo terrorista el sábado 7 de octubre.

Cabe recordar que miembros de Hamás ingresaron a territorio israelí desde la Franja de Gaza por medio de parapentes, por lo que su publicación fue relacionada con ese acontecimiento.

Tras la ola de críticas y señalamientos en su contra, Keys decidió borrar la publicación y de inmediato aclaro la situación.

"La publicación que compartí no estaba relacionada EN ABSOLUTO y de ninguna manera con la reciente y devastadora pérdida de vidas inocentes", dijo la artista en una Historia publicada en Instagram.

"Mi corazón se rompió... Rezo y defiendo la paz", subrayó.

A su vez, Guy Oseary, antiguo mánager de la estadounidense, decidió salir en su defensa y con una publicación en la misma red social le mostró su apoyo.

"Se habla de una publicación antisemita que mi querida amiga Alicia Keys subió a su Instagram", fue el mensaje que publicó con una foto de ambos abrazados.

"Puedo confirmar a cualquiera en mi comunidad que necesite escucharlo: NO es cierto", añadió.

Oseary aseguró haber hablado con la cantante y aclaró que la fotografía no tiene ninguna relación con Hamás.

"Había una palabra específica en su publicación que nuestra comunidad en este momento tan doloroso encuentra muy provocadora, pero no estaba en absoluto conectada de ninguna manera", dijo.

"Hablé con Alicia y se horrorizó al saber lo que implicaba la palabra e inmediatamente la retiró. Alicia siempre ha sido una luchadora por todos los derechos humanos. Llevo más de una década viendo en primera fila su influencia positiva en el mundo. Su labor humanitaria refleja su empatía y su corazón", añadió.