Ariadna Gutiérrez se refirió a una posible demanda en su contra por presunta difamación: "Va a tener que demandar a todo el Internet"

La modelo y exreina de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez Arévalo es tendencia en redes sociales tras su participación en 'La casa de los famosos 4' de Telemundo.

Luego de haber convivido por 84 días en la famosa casa, la también presentadora se ha visto envuelta en una polémica con el famoso cantante mexicano Lupillo Rivera.

Pues durante su permanencia en el programa, Lupillo y Ariadna establecieron una fuerte amistad, sin embargo, su vínculo tomó otro rumbo cuando el artista le expresó su atracción e interés amoroso.

Ariadna, quien se vio bastante sorprendida con la declaración, decidió aclararle sus intereses al ingresar a la famosa casa.

“Desde el primer día que tú me demostraste que yo te gustaba te lo dije bien claro varias veces, yo aquí no vine a buscar novio, yo aquí no vine a buscar una relación, así que, si tú tienes algo en tu mente, te lo vuelvo a aclarar nuevamente, que te lo hiciste en tu cabeza, porque siempre fui sincera contigo, con Romeh y con todos los del cuarto”, dijo la modelo en su momento.

Ante su aparente insistencia y luego de protagonizar un "roce" con Rodrigo Romeh, otro participante muy cercano a la colombiana, al parecer, la modelo lo acusó ante La Jefa por “acoso”.

“Lupillo se ha comportado como un caballero, nunca he negado eso; sin embargo, también ha demostrado ser una persona obsesiva al intentar poseerme como un objeto o un trofeo.

Cuando no logró lo que quería, actuó como lo hizo. No pasaron ni 24 horas antes de que armara un nuevo equipo y traicionara a su propio grupo, a pesar de habernos jurado lealtad”, afirmó en la emisión del 14 de abril.

Tras la situación, la producción determinó que no se había presentado una situación de acoso, por lo que no se tomaron acciones en contra de Lupillo, sin embargo, Ariadna fue eliminada durante la gala del programa.

Ante la salida de la modelo, Lupillo habría asegurado dentro de La casa de los famosos que tomaría medidas legales contra Maripily Rivera, Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh por supuesta difamación.

“Las leyes de difamación son muy claras”, señaló el cantante, según medios internacionales.

Por su parte, la modelo colombiana se pronunció frente a las palabras de Lupillo durante una transmisión en vivo en TikTok en la que se acompañó de su excompañero de reality y amigo, La Divaza.

“Pues si quiere, va a tener que demandar a todo el Internet. Sus fans me han atacado horrible que, ok, lo entiendo, la fanaticada apasionada. Pero que sus mismas hijas me ataquen, me dicen cosas muy feas y todo lo tengo guardado”, dijo la modelo.