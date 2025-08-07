¿Son válidas las pruebas presentadas en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe?

La reciente condena en primera instancia contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal ha generado controversia en distintos sectores del país, así como en el entorno jurídico por la validez de las pruebas presentadas en el juicio, como interceptaciones telefónicas, grabaciones y otras.

En entrevista con La Tarde de NTN24, el abogado penalista José Luis Tamayo Rodríguez, experto en evidencias digitales y análisis jurídico de pericias informáticas, cuestionó la confiabilidad de dichos elementos en el caso contra el exmandatario, quien fue condenado a doce años de prisión domiciliaria.

Según el jurista, existen normas internacionales y nacionales que establecen principios básicos para el manejo de evidencias digitales, que incluyen confiabilidad, integridad, accesibilidad, repetibilidad y auditabilidad.

"Esas normas son las que sirven de base para desarrollar, en el caso de Colombia, por ejemplo, la denominada cartilla digital. Y hace poco, en marzo del 2025, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó una decisión, que es la sentencia SP-248 del 12 de febrero, donde precisamente ahí establece el Tribunal Colegiado, la Corte Suprema, cuáles son los principios básicos que debe tener toda evidencia digital", señaló.

Por otro lado, aseguró que "para que una evidencia digital sea confiable, debe tener una imagen forense digital". Esto implica que se debe extraer una copia exacta de la "fuente original" y calcular un código hash de identificación que debe coincidir con el de la imagen forense analizada.

"En este caso hay una cosa que llama muchísimo la atención, es que no se tomó en cuenta la fuente original de las grabaciones, tanto las de los relojes de espías como del sistema de interceptación de las comunicaciones que utiliza la Fiscalía a través de la Corte Suprema de Justicia", añadió.

En el caso puntual del expresidente Álvaro Uribe, Tamayo Rodríguez aseguró que "las grabaciones originales del sistema de interceptación no constan en el expediente. Lo que constan son unas copias que fueron llevadas a la DVD y que, sin haberse certificado el origen, la fuente primaria".