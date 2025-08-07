NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Jueves, 07 de agosto de 2025
Juicio

¿Son válidas las pruebas presentadas en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe?

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El abogado penalista José Luis Tamayo Rodríguez, experto en evidencias digitales y análisis jurídico de pericias informáticas, cuestionó en NTN24 la confiabilidad de las pruebas.

La reciente condena en primera instancia contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal ha generado controversia en distintos sectores del país, así como en el entorno jurídico por la validez de las pruebas presentadas en el juicio, como interceptaciones telefónicas, grabaciones y otras.

En entrevista con La Tarde de NTN24, el abogado penalista José Luis Tamayo Rodríguez, experto en evidencias digitales y análisis jurídico de pericias informáticas, cuestionó la confiabilidad de dichos elementos en el caso contra el exmandatario, quien fue condenado a doce años de prisión domiciliaria.

o

Según el jurista, existen normas internacionales y nacionales que establecen principios básicos para el manejo de evidencias digitales, que incluyen confiabilidad, integridad, accesibilidad, repetibilidad y auditabilidad.

"Esas normas son las que sirven de base para desarrollar, en el caso de Colombia, por ejemplo, la denominada cartilla digital. Y hace poco, en marzo del 2025, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó una decisión, que es la sentencia SP-248 del 12 de febrero, donde precisamente ahí establece el Tribunal Colegiado, la Corte Suprema, cuáles son los principios básicos que debe tener toda evidencia digital", señaló.

Por otro lado, aseguró que "para que una evidencia digital sea confiable, debe tener una imagen forense digital". Esto implica que se debe extraer una copia exacta de la "fuente original" y calcular un código hash de identificación que debe coincidir con el de la imagen forense analizada.

o

"En este caso hay una cosa que llama muchísimo la atención, es que no se tomó en cuenta la fuente original de las grabaciones, tanto las de los relojes de espías como del sistema de interceptación de las comunicaciones que utiliza la Fiscalía a través de la Corte Suprema de Justicia", añadió.

En el caso puntual del expresidente Álvaro Uribe, Tamayo Rodríguez aseguró que "las grabaciones originales del sistema de interceptación no constan en el expediente. Lo que constan son unas copias que fueron llevadas a la DVD y que, sin haberse certificado el origen, la fuente primaria".

Temas relacionados:

Juicio

Álvaro Uribe

Justicia

Colombia

Pruebas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Son válidas las pruebas presentadas en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Judicial

Ver más
El Tren de Aragua

Cúpula del Tren de Aragua en Chile es condenada a cadena perpetua en juicio calificado como "sin precedentes"

Mbappé, delantero del Real Madrid - Foto AFP
Kylian Mbappé

Mbappé a la justicia: investigan al delantero del Real Madrid por un caso relacionado con cinco policías en Francia

Lectura del fallo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

Polémica jurídica por interceptaciones validadas como prueba por la juez Heredia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Javier 'Chicharito' Hernández - Foto EFE
Polémica

"No le tengan miedo a ser mujeres y permitirse ser lideradas por un hombre": fuertes críticas al 'Chicharito' Hernández por polémico discurso

ChatGPT | Foto: AFP
ChatGPT

¿ChatGPT logrará destronar a Google como motor de búsqueda?

Vuelos / AFP
Vuelos internacionales

Tras casi 10 años Venezuela anuncia reanudación de vuelos a Sao Paulo

Shivani Verma
Espiritualidad

"Cuando yo cambio, mi mundo cambia": influencer espiritual Shivani Verma en NTN24

Brasil femenino / FOTO: EFE
Copa América Femenina

Gracias guerreras: Colombia no pudo vencer a Brasil en los tiros penalti y perdió la final de la Copa América

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

"Es una acción contra mí para que yo me doblegue, ese fue el mensaje que le dieron a mi hija": Edmundo González habla sobre desaparición de su yerno a un año de elecciones del 28 de julio

Jugador de Pakistán / FOTO: EFE
Fútbol

Estrella sudamericana de los años 90 que dejó huella en la Premier League dirigirá la selección Sub-23 de Pakistán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano