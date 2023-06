Así se registró caída del actor Michael J. Fox durante un evento sobre "Back to the future"

El actor retirado Michael Andrew Fox, conocido en el mundo del séptimo arte como "Michael J. Fox", sufrió una caída durante una convención sobre "Back to the future", película por la que es recordado.

Fox, quien padece Parkinson, se encontraba participando de la Pennsylvania Convention Center en Filadelfia el domingo pasado.

Cuando fue presentado por el anfitrión para participar de un conservatorio, el actor trató de ingresar de una manera “jocosa” e intentó realizar una reverencia.

No obstante, perdió el equilibrio y cayó acostado en uno de los sofás dispuestos para la charla, razón por lo que fue ayudado por uno de los presentadores que se encontraban en la tarima.

Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y el encargado de dar vida a “Marty McFly” en "Back to the future" pudo salir ileso y pudo participar del evento, en donde se encontraban sus colegas de reparto Christopher Lloyd y Tom Wilson.

Cabe destacar que en 1991, año en que Michael cumplía 30 años, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, “un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios”.

Durante una entrevista con "CBS Sunday Morning", citada por CNN, Fox afirmó que su batalla contra la enfermedad se ha vuelto más difícil y declaró: "No voy a cumplir 80 años".

"No voy a mentir. Se está haciendo duro, se está haciendo muy duro. Cada día es más difícil. Cada día es más duro", añadió.