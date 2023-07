Britney Spears fue golpeada por un guardia seguridad del jugador de la NBA Victor Wembanyama

La cantante estadounidense Britney Spears usó su cuenta oficial de Instagram para relatar un suceso que ella denominó como una “experiencia traumática”.

Al parecer la artista fue golpeada en la cara por un guardia de seguridad de Victor Wembanyama, jugador de baloncesto de los Spurs de San Antonio, en Las Vegas.

“Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido una buena cantidad de ellas. No estaba preparado para lo que me pasó anoche”, indicó a través de sus redes sociales.

Todo habría comenzado cuando Spears se encontraba junto con su marido Sam Asghari y otras dos personas en un famoso restaurante.

Spears se percató de la presencia del jugador por lo que quiso acercarse para pedirle una fotografía.

“Reconocí a un atleta en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante en un hotel diferente y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito”, agregó.

Ella le dio un golpecito en la espalda para que el basquetbolista se girara, sin embargo, el director de Seguridad de los San Antonio Spurs reaccionó dándole un golpe en el rostro.

“Estoy al tanto de la declaración de los jugadores donde menciona ‘Lo agarré por detrás’, pero simplemente le toqué el hombro. Su seguridad luego me dio la espalda en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud, Casi me derriba y me quita las gafas de la cara”, dijo.

Tras relatar su experiencia, Spears aprovechó para enviar un mensaje sobre los actos violentos y la importancia del respeto con los demás.

“La violencia física está ocurriendo demasiado en este mundo. A menudo a puerta cerrada. ¡Estoy con todas las víctimas y mi corazón está con todos ustedes! Todavía tengo que recibir una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización”, finalizó.