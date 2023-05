Él es Erwin Bach, el viudo de Tina Turner y donante del riñón que recibió la cantante en 2017

La muerte de Tina Turner, a los 83 años de edad, sigue suscitando homenajes de sus fans y del mundo del espectáculo, que la han coronado como ella deseaba pasar a la posteridad: como la indiscutible "reina del rock".

Desde el anuncio de su fallecimiento en Suiza, a consecuencia de una larga enfermedad, sus seguidores no han parado de depositar flores y velas en el Paseo de la Fama en Hollywood y ante el domicilio de la estrella estadounidense cerca de Zúrich.

"Alguien así debería vivir eternamente", dijo una de las vecinas de Tina Turner, al dejar este jueves unas flores delante de la residencia donde vivió durante 30 años.

Pero alguien allí, en ese castillo sobre el lago Zúrich, lamenta mucho más la muerte de esta importante artista: el alemán Erwin Bach, de 67 años, su pareja y gran amor desde los años 90.

La cantante se instaló en Suiza en 1995 junto con Bach y por mucho tiempo alquilaron esta residencia debido a las restricciones para que los extranjeros tengan propiedades en Suiza.

Se habían conocido en Düsseldorf, Alemania, donde Bach se desempeñaba como ejecutivo de la discográfica EMI. Fue el encargado de recogerla durante una visita de la cantante a Europa, un encuentro casual que terminó en una larga y feliz vida juntos.

"¿Quién hubiera pensado que un momento de audacia conduciría a décadas de felicidad? A veces unos segundos te cambian la vida. Porque sientes una chispa, una conexión instantánea", comentó Tina Turner en 2021.

Pero fue solo hasta el año 2013 que Erwin y Tina se casaron en Suiza, y tres meses después de la boda la artista se convirtió en ciudadana de este país, por lo que renunció a su nacionalidad estadounidense.

"Para mí, eso es lo que simboliza mi anillo en el pulgar. En el momento en que lo puse en mi pulgar, me sentí más fuerte, con más confianza. Desde entonces, me trae suerte y siempre me recuerda que debo mantenerme fuerte y aprovechar las oportunidades", escribió sobre su boda.

Más tarde, en el año 2017, cuando empeoraron los quebrantos de salud para Tina Turner, su esposo fue quien donó el riñón que le trasplantaron a la cantante.

"Erwin y yo hemos estado juntos por más de 30 años y todavía me escribe cartas de amor, ¿no es eso romántico?", contó.

Fue una segunda oportunidad en el amor para Turner, una vida en pareja feliz y tranquila, muy lejana de la historia de violencia doméstica que vivió durante su primer matrimonio y que conmovió a muchas mujeres en todo el mundo.

Por eso hoy los vecinos de la mansión cerca de Zúrich lamentan la partida de una buena vecina, como describen a la cantante, pero también acompañan en su dolor a su esposo, Erwin Bach.