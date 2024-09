El extraño detalle que busca Natalia París en el próximo hombre que quiera convertirse en su pareja

La modelo y empresaria colombiana Natalia París es tendencia en redes sociales tras revelar la peculiar condición que debe cumplir el hombre que quiera convertirse en su próxima pareja.

Natalia París, de 51 años, confesó en medio de una entrevista que no le gustaría terminar el año soltera, pues está preparada para abrir su corazón y brindar amor.

“Estoy lista para entregar cariño, me gustar estar ennoviada para compartir los viajes y los mimos”, mencionó.

Sin embargo, la también Dj reveló que su próxima pareja debe cumplir una serie de requisitos, pues ya tiene claro sus no negociables y prioridades.

“Tiene que ser alguien exitoso en lo que haga y que entienda lo que estar con una mujer exitosa como yo”, añadió.

Sin embargo, algo que llamó la atención de sus seguidores, fue lo que la seduce y atrae de los hombres.

Natalia París sorprendió al periodista al revelar que tiene un gusto que a muchos les puede parecer extraño.

"¿Sabes qué me encanta? El olorcito. Que huela a sudor. Eso me encanta, el olor a humano, a sudorcito, eso me fascina", dijo.

La empresaria, que ganó su mayor reconocimiento como imagen de diferentes marcas de ropa y cuadernos recalcó que el hombre que llegue a su vida debe entender su trabajo.

“Yo viajo mucho, soy independiente, empoderada, espiritual y con muchos compromisos, así que es clave que quien llegue sepa entender todo eso y aprenda a convivir con mi ritmo”, compartió.

Dicha declaración no pasó desaperciba por sus seguidores, quienes destacaron su empoderamiento y belleza femenina.

“Hermosa como los vinos pasa el tiempo y se ve mejor”, “ella es cosa de locos, no le pasan los años a la Diosa Natalia París”, “No hay belleza como la tuya, ni palabras para describirla”, “no sólo eres hermosa físicamente tu espíritu brilla más que el de muchos”, fueron algunos de los comentarios.