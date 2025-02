El furioso comunicado de Iker Casillas tras la filtración de chats ‘subidos de tono’ con modelo de OnlyFans: “la situación es insostenible”

El exfutbolista del Real Madrid, Iker Casillas, se encuentra en el ojo del huracán tras ser captado en Barcelona junto con la modelo de contenido para adultos Claudia Bavel.

Sin embargo, ser visto con la modelo no fue todo lo que lo mantiene en el centro de la polémica, ya que en los últimos días se han filtrado conversaciones que sostenía con la modelo.

Tras ser hostigado por días y criticado en todas sus redes sociales, el exguardameta de los ‘merengues’ emitió un duro comunicado en el que asegura haber tenido consecuencias personales por la polémica en la que está envuelto.

En el largo escrito, Casillas da 8 puntos en los que aborda la gran polémica a su alrededor.

El exfutbolista de la selección española, expresa que está en este deporte desde que tenía 14 años y pese a que es una carrera que le ha dado alegrías “también ha conllevado un interés sobre aspectos de mi vida privada que siempre he querido mantener fuera del foco mediático, ya que pertenecen a mi más estricta intimidad”.

“A pesar de ese interés, Jamás he negociado con mi vida privada, no he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero más personal y reservado; es más, siempre he pedido respeto y me he mantenido al margen de cotilleos y rumores o especulaciones”, añadió.

Iker también dice que pese a que lleva retirado desde hace cinco años y es consciente de que nunca va a poder pasar totalmente desapercibido, si le gustaría “llevar una vida normal como cualquier persona de mi edad y circunstancias; en definitiva, como cualquier ciudadano tendría derecho en este país”.

Es por lo anterior que cree que cada cierto tiempo “mi nombre y mi imagen vuelven a ser cuestionados, mi reputación dañada y atacada; y mi intimidad mercantilizada y utilizada como un mero entretenimiento o un "recurso televisivo" más”.

El exmerengue señaló que considera que es difícil aceptar “Se difunden videos de mal gusto y cualquiera, sin ningún conocimiento de causa, se siente con derecho a lanzar comentarios, especulaciones y opiniones de cualquier tipo sobre mi vida personal con un menosprecio absoluto, atentando contra mi intimidad y mi honor”.

El exdeportista, de 43 años, explicó que no todo vale para obtener una “fama efímera” a costa de alguien cuya notoriedad se debe únicamente a años de trabajo.

“Ha llegado un punto en el que la situación es insostenible y no voy a permitir más intromisiones en mi vida privada ni actuaciones que vulneren o menoscaben mi honor. No voy a consentir que el hecho de ser considerado un "personaje público", no se me respete o ello suponga no tener intimidad y vida privada, a la que tengo igual derecho que cualquiera”, puntualizó.

El comunicado finaliza diciendo: “Por ello, y como ya vengo haciendo desde hace tiempo con resultados he dado instrucciones para que cualquier vulneración de mi intimidad y honor, venga de quien venga y sea en el medio que sea, sea perseguida legalmente mediante las acciones civiles oportunas, reclamando los daños que estas conductas me hayan causado”.