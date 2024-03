El guiño de Shakira a la empanada en su canción Puntería que hace parte de su nuevo álbum

La cantante colombiana Shakira lanzó este viernes 22 de marzo su nuevo álbum 'Las mujeres ya no lloran' del que hace parte el que se proyecta que será el gran éxito del disco: la canción Puntería.

El tema, cantado por Shakira en colaboración con la estadounidense Cardi B, ha impactado por el ritmo y la aparición en su video del actor británico Lucien Laviscount.

La canción, además, incluye en su letra un claro guiño a la empanada, una comida típica de la gastronomía colombiana, que ni siquiera tiene traducción al inglés. Se le conoce en cualquier idioma simplemente como ‘empanada’.

El fragmento en el que la empanada es mencionada es, de hecho, interpretado en inglés por Cardi B.

“I got a empanada, mama, that he love to eat”, dice la parte de la canción en la que se menciona al típico alimento. En español, la traducción de la frase sería algo como “tengo la empanada, mama, que el adora comer”.

Una empanada es una especie de pastel relleno de carne, pollo, pescado, mariscos, verduras, queso u otros ingredientes, envuelto en una masa y luego cocido al horno o frito.

Es un plato popular en varios países de América Latina, España, Portugal y algunas partes de Asia. La masa puede variar desde ser más suave, como en Argentina o Chile, hasta ser más crujiente, como lo es en Colombia.

Puntería es la primera colaboración entre Cardi Bi y Shakira. 'Las mujeres ya no lloran' incluye 16 canciones entre las que se encuentran colaboraciones de Shakira con varios de sus colegas como Bizarrap y Rauw Alejandro.

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Shakira aseguró que 'Las mujeres ya no lloran' es el primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital que fue presentado al público en cuatro portadas.

Cada una representa un atributo, donde la esmeralda simboliza la confianza, el rubí, la pasión; el zafiro, la vulnerabilidad, y el diamante, la fuerza y la resiliencia.