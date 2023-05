El relato del taxista que rescató al príncipe Harry y a su esposa Meghan de los paparazis: “estaban asustados”

El príncipe Harry, su esposa Meghan y la madre de ella, Doria Ragland, estuvieron involucrados en una persecución automovilística "casi catastrófica" en Nueva York (Estados Unidos) luego de ser seguidos por paparazzi, según su portavoz.

"Esa implacable persecución, que duró más de dos horas, generó choques leves con otros conductores que circulaban por la carretera, peatones y dos agentes de la policía de Nueva York", añadió la voz oficial.

Sobre el tema, la Policía de Nueva York emitió un comunicado señalando que asistieron a la seguridad que custodiaba al Duque y la Duquesa de Sussex para que pudieran llegar a su destino, debido a la cantidad de paparazis que había, pero no que hubo “choques leves” como lo había dicho el portavoz de la pareja.

Ahora se conoce el testimonio de Sukhcharn Singh, el taxista que recogió a los integrantes de la familia real británica para ayudarlos a huir del lugar en el que se encontraban, ya que los paparazis tenían rodeado el vehículo en el que ellos se movilizaban.

“Iba por la calle 67 y veo un tipo trajeando que me saluda y me dice “estás vacío”, le dije que sí y me dijo “estás buscando pasajero” y le dije que claro, entonces me pidió que estacionara a la derecha, lo hice y unos minutos después vi a tres personas salir de un automóvil negro a mi taxi y era el príncipe Harry y Meghan junto con otra mujer”, comentó.

“Arranqué y nos dirigimos en línea recta, pero nos bloqueó un camión de basura y de repente aparecieron los paparazzi de la nada y comenzaron a tomar fotografías y no se detuvieron hasta que la seguridad salió y dijo: “muévanse, muévanse”, entonces el camión de la basura se apartó, arrancamos, pero los fotógrafos siguieron el taxi”, continuó el taxista.

Lo último que señaló el hombre fue que logró sacarlos del aprieto y llevarlos a su destino, pero que el Duque y la Duquesa de Sussex se veían asustados por lo ocurrido: “El príncipe, Meghan y la otra señora estaban nerviosos y parecían asustados”.

La persecución ocurrió después de que Meghan y Harry asistieran a una ceremonia de entrega de premios en el Ziegfeld Ballroom el pasado martes, su primera aparición pública desde la coronación del Rey Carlos III.