El valiente relato de Celine Dion sobre cómo es vivir con el Síndrome de la Persona Rígida

La cantante canadiense Celine Dion, quien interpretó la famosa canción 'My heart will go on' en la película Titanic, habló sobre su condición de salud y cómo el Síndrome de la Persona Rígida que padece ha afectado su vida cotidiana.

Durante una entrevista con Vogue France, la mujer afirmó que “nada la detendrá” y, además, aseguró estar “bien” a pesar del trabajo que dicha afección conlleva.

“Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz (…) Tengo que aprender a vivir con ello ahora y dejar de cuestionarme. Al principio me preguntaba: '¿Por qué yo? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué he hecho? ¿Es esto mi culpa?'”, relató.

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, el Síndrome de la Persona Rígida (SPS) es una afección neurológica poco común que se caracteriza por la rigidez y espasmos musculares.

Además, se caracteriza por una mayor sensibilidad a estímulos como sonidos y luces, así como por la angustia emocional que puede causar los espasmos musculares.

Aunque la ganadora del Grammy admitió que espera una cura “milagrosa” para dicha enfermedad que afectó su canto y su vida, aseveró que está trabajando para aceptar y vivir con la situación.

“Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida. A mi modo de ver, tengo dos opciones. O entreno como una atleta y trabajo súper duro, o me apago y se acabó, me quedo en casa, escucho mis canciones, me paro frente al espejo y canto para mí misma. Elegí trabajar con todo mi cuerpo y alma, de pies a cabeza, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser. Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel”, añadió.

Tras informar sobre su condición de salud en diciembre de 2022, Celine Dion dijo que se tomaría un tiempo libre de sus compromisos profesionales para centrarse en su salud.

La artista agregó en la misma entrevista que el amor de su familia y seres más cercanos, así como de sus fanáticos, le ha ayudado a sobrellevar la situación. También agradeció al personal médico que la trata.

“Es posible que las personas que padecen SPS no tengan la suerte ni los medios para contar con buenos médicos y buenos tratamientos. Tengo esos medios y esto es un regalo. Es más, tengo esta fuerza dentro de mí. Sé que nada me va a detener”, aseguró.