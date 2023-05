El youtuber Mr. Beast repartirá 50 mil dólares entre sus seguidores: así puede participar totalmente gratis

Jimmy Donaldson, más conocido en internet como Mr. Beast, se ha convertido en los últimos días en una de las figuras más sonadas en la red.

El generador de contenido lleva varios meses en lo más alto de las redes sociales debido a sus curiosos videos en los que hace millonarios retos, donaciones y concursos.

Ahora, el influenciador que asegura gastar millones de dólares en sus videos anunció una nueva actividad en la que sus seguidores están participando de manera activa.

Aprovechando la celebración de su cumpleaños Mr. Beast repartirá un botín entre sus seguidores: 50.000 dólares para 5 personas de todo el mundo (10 mil cada uno).

Con más de 151 millones de seguidores en la plataforma de videos, Donaldson recibe grandes cantidades de dinero que luego reinvierte en más contenido digital.

¿Cómo participar en el sorteo de cumpleaños de Mr. Beast?

Para hacer parte de la rifa del youtuber basta con seguir algunos simples pasos: compartir la publicación en las historias de Instagram y etiquetar a más contactos en los comentarios del posteo.

Asimismo, es obligatorio seguir su perfil oficial (@mrbeast) que ya suma más de 38 millones de ‘followers’.

“Si no me sigues, no puedo enviarte el dinero si ganas”, dice el post.

A pesar de que es un sorteo mundial, el único lugar en el que no aplica el sorteo es en el estado de Nueva York, según el mismo Mr. Beast.

Tal ha sido la repercusión del anuncio que ya son más de 18 millones de ‘me gusta’ los que ha logrado su publicación, además, en la caja de comentarios se han enviado más de 22 millones de mensajes.