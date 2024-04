"Esta es la esposa que Kaká se merece": fanáticos elogian a la actual pareja del brasileño tras entrañable mensaje que le dedicó

Los fanáticos del exfutbolista brasileño Ricardo Izecson dos Santos, conocido en el mundo del fútbol como ‘Kaká’, expresaron varios mensajes llenos de halagos a la esposa del exjugador, Carolina Batista Leite, luego de un mensaje que ella le dedicó.

Batista le escribió un romántico mensaje de cumpleaños a Kaká que, por coincidencia, se da apenas unos días después de que el brasileño fuera objeto de titulares de prensa por cuenta de unas declaraciones de su exesposa, Caroline Celico.

Celico, cabe recordar, afirmó que la relación con el brasileño se había terminado en 2015 porque él era “demasiado perfecto”.

"Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, escribió Celico.

Tras ese mensaje de Celico, la actual esposa de Kaká le envió un sentido mensaje al brasileño que cumplió 42 años.

“¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! ¡Padre de mis hijas, el hombre que siempre soñé, mi pareja, mejor amigo, mi pasión! ¡Sabes lo loca que estoy por ti, te amo y quiero verte siempre con esa sonrisa que lo ilumina todo! ¡Felicidades y que Dios sea siempre tu guía! ¡Te amamos infinitamente y estamos muy orgullosos de ti!”, escribió Batista Leite.

El emotivo mensaje de Batista no pasó desapercibido entre los aficionados que recordaron las duras palabras de Celico. La mayoría se declaró feliz de que el brasileño haya podido encontrar de nuevo el amor.

“Esta es la esposa que Kaká se merece”, escribió uno de los aficionados en una reacción, al mensaje de Batista, que fue ampliamente aplaudida.

Una seguidora entre tanto felicitó a Kaká por su cumpleaños y fue enfática en decir que “siempre llega alguien mejor a tu vida”.

Otro seguidor más prefirió hacer humor con la situación y escribió de forma irónica: “El otro llora en la ducha sin parar señores”.

Kaká es uno de los grandes futbolistas brasileños de los últimos tiempos. Ganó el Balón de Oro, otorgado por la revista France Football en 2009, y supo brillar en los diversos estadios del mundo sobre todo cuando vistió los colores del club italiano del AC Milan.