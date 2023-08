Fanáticos de Canserbero explotan al conocer la posición que ubica en la lista Billboard y quiénes lo anteceden

"Merece estar de primero": fanáticos del rapero venezolana Canserbero salieron en defensa del considerado mejor representante del género en el país, luego que la revista Billboard Latin y Billboard Español lo ubicaran en el puesto 19.

Pero el listado se refiere a los mejores 20 del género en español liderados por el puertoriqueño Residente, e incluye también al venezolano Akapela en el puesto 18, por delante de Canserbero.

Tirone José González Orama, mejor conocido como ‘Canserbero’ sigue siendo una leyenda a pesar de tener ocho años de muerto, en un hecho que conmocionó al mundo de la música y dejó un sinsabor que se mantiene hasta ahora por la opacidad de la circunstancia.

Billboard Latin y Billboard Español llevó la lista hasta los mejores 50 y en el puesto 37 aparece la venezolana Gabylonia.

Lejos de halagar, esta ubicación de Canserbero molestó a sus seguidores.

"Billboard publicó una lista de los 50 mejores rapero/a de habla hispana. El vzlano Canserbero fue ubicado en el puesto 19. Otro criollo que está en el puesto 18 es Akapellah. Canserbero merece estar más arriba. Sin embargo, es notable q teniendo ya 8 años muerto se haya", escribió el usuario Roberto Lobo.

"Billboard hizo la lista de 50 mejores raperos hispanos/latinos y Las perlas: Residente de primero (1), - Canserbero de 19- Akapellah por encima de Canserbero (17), quien hizo esta mierda?", escribió José Ferrer.

"Una lista de rap donde Canserbero no está, siquiera, en el top 3 no tiene ninguna credibilidad”, escribió el usuario @Happ3sk y otro escribió: "A Canserbero no le importaría estar en esa lista de "raperos" él solo hacía música para la gente".