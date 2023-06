Gabriel Boric le envió una carta a Taylor Swift para que Chile sea incluido en la gira de la artista

El presidente de Chile, Gabriel Boric, inauguró hace poco una manera para poder tener más comunicación con sus seguidores en redes sociales titulado ‘Sentado frente al Espejo de Cronos’, obra de Roberto Matta que es patrimonio del palacio de La Moneda.

En dio espacio Boric señaló que “después de la Cuenta Pública me he dado un tiempo para leer sus comentarios, los que nos han hecho llegar a través de diferentes redes sociales. Quise darme el tiempo para responder algunos de ellos”.

En el video, publicado en su cuenta de Instagram, el mandatario chileno respondió desde críticas, preguntas políticas hasta reflexiones sobre la economía, así como también temas relacionados con el entretenimiento.

El jefe de Estado comentó durante el clip que existe una pregunta que le han hecho demasiado sus seguidores en las redes y es qué pasa con la artista estadounidense Taylor Swift.

Se sabe que actualmente la intérprete de ‘Mine’ se encuentra realizando su gira mundial ‘The Eras Tour’, en la cual canta, baila e interpreta todas las canciones que abarcan su carrera musical, así como también los temas que la han llevado al estrellato internacional.

La gira de la cantautora hasta el momento solamente ha recorrido gran parte de los Estados Unidos.

No obstante, la artista de 33 años recientemente protagonizó una noticia insólita en su carrera al anunciar que por primera vez visitará tres países de Latinoamérica una vez termine sus shows en la unión americana.

Los tres países afortunados son México, Argentina y Brasil, lugares donde todos los shows ya tuvieron ‘sold out’ y por ello Swift tuvo que agregar una o dos fechas más para cada país.

Ante esto muchos fans de la artista quedaron decepcionados al no ver a su país entre la lista de países latinoamericanos a los que Taylor vendrá por primera vez en sus 17 años de carrera.

De hecho, fue tanta la molestia que las fans chilenas no pararon de pedirle explicación o ayuda a Boric para que la intérprete de ‘The Man’ incluyera a Chile dentro de la gira que hasta el momento ha logrado romper cerca de 10 récords.

Frente a esto, Boric comentó en su video que le escribió a Taylor hace poco y que van a “ver si me responde (…) para que en algún momento esperemos que nos incluya en su gira latinoamericana”. “En algún momento escuchará a las swifties chilenas. Y no me cabe ninguna duda de que va a venir a Chile, ojalá, espero, durante los próximos tres años”.

Como bien es sabido el presidente chileno ha declarado en muchas ocasiones que es fan de la cantautora estadounidense de 33 años y, de hecho, una vez se atrevió a defender a la ganadora de 11 premios Grammy cuando fue acusada por el vocalista de Blur, Damon Albarn, en 2022 de no escribir sus propias canciones.

Durante una entrevista el cantante británico afirmó que Taylor “no escribe sus propias canciones”. Por su parte, el periodista que lo estaba entrevistando se encargó de corregirlo diciendo: “Por supuesto que lo hace, ella coescribe algunas de ellas”.

El vocalista de Blur continuó diciendo: “Eso no cuenta. Sé lo que coescribir es. Coescribir es muy diferente a escribir, no es odio hacia nadie, solo estoy diciendo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe”.

Por su parte, la ganadora de 11 Grammys respondió al comentario de Albarn a través de su cuenta de Twitter diciendo: “Damon Albarn, era muy fan tuya hasta que vi esto. Yo escribo todas mis canciones. Tu opinión en caliente es completamente falsa y dañina. No te tiene que gustar mis canciones, pero es realmente jodido que trates de desacreditar mi escritura”.

Aunque varios artistas, productores y compositores salieron en defensa de la intérprete de ‘All Too Well”, quien llamó la atención de los fans de la artista al intervenir en esta polémica fue el presidente de Chile.