Sofía Vergara se sincera sobre la razón por la que no visita constantemente Colombia: "Me costó mucho"

Sofía Vergara, quien alcanzó la fama en el extranjero por su participación en la serie de televisión estadounidense Modern Family, reveló la fórmula para el éxito en Estados Unidos.

La actriz habló abiertamente en una entrevista exclusiva con la revista Vea sobre su camino hacia el éxito en Hollywood como una de las actrices latinas más destacadas en Estados Unidos.

Con su típico humor y sinceridad, la actriz barranquillera reveló que su trayectoria no ha sido sencilla, pero que la clave ha sido superar el miedo al fracaso.

“No quiero tomar crédito como si yo me hubiera hecho sola como empresaria, pero sí puedo decir que nunca me ha dado miedo que las cosas me salgan mal o que me digan que no”, dijo la actriz.

De acuerdo con Vergara, ella nunca he tenido miedo de hacer el ridículo o perder dinero. “Bueno, eso sí, perder plata no me gusta, pero siempre me he adaptado a lo que sea. La verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, o que salgas fea en una foto, ¿Qué importa?”, expresó entre risas.

Según la actriz, su “secreto” siempre ha sido insistir una y otra vez y no rendirse pese a las decepciones.

“Si de 10 cosas que haces, una te sale bien, eso es normal. Lo importante es no tener miedo a intentar, a fallar, a volverlo a intentar. Así es como se aprende y se logra”, afirmó.

Sofía Vergara admitió que, a pesar de su amor por Colombia, no ha podido pasar tanto tiempo en su país natal como le gustaría.

“No he ido tanto a Colombia como me gustaría porque desde Los Ángeles es lejísimos. Nunca he podido escaparme por dos días. Siempre voy por cosas puntuales: un entierro, una boda. Nunca he tenido tiempo de ir a gozarme una semana en mi país”, reconoció.

Sin embargo, la actriz confesó que recientemente hace parte de un proyecto relacionado con el café colombiano. “Ahora, con el proyecto de café que tengo, tengo que ir a Colombia. Además, estuve promocionando ‘Griselda’ y no me quería ir. Fue durísimo irme porque tenía varios años sin estar y me costó mucho trabajo irme de Bogotá”, agregó.