Gene Simons de Kiss dice que odia 'la Macarena' y canta una versión propia que se hace viral

Kiss es una de las bandas de rock más populares del mundo, con más de 49 años de trayectoria, formada inicialmente por Paul Stanley, Gene Simmons Ace Frehley y Peter Criss que ha cosechado una cantidad de éxitos como ‘I was made for loving you’, ‘Detroy rock City’, ‘Rock n’ roll to nite’, ‘Forever’, entre otras.

El grupo se encuentra embarcado en su tour mundial 'End of the Road', el cual será la última gira mundial del grupo, en el que solo quedan Stanely y Simmons de los inicialistas, y ahora los acompañan Eric Singer en la batería y Tommy Thayer en la guitarra.

Kiss se presentó el pasado domingo 25 de junio como cabeza de cartel del 'Rock Imperium' que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, en España, y previo a subirse al escenario, el bajista Gene Simmons cantó la popular canción ‘la Macarena’, pero le hizo una ligera modificación que se hizo viral.

El músico tomó el micrófono y empezó a cantar “ehhhh Cartagena, ahh” y le pregunta a Paul Stanley, con quien estaba compartiendo entrevista, que si conoce a la canción, a lo que el vocalista de Kiss le asienta con la cabeza y Simmons finaliza diciendo “odio esta canción”.

El clip ha sido compartido masivamente en redes sociales donde los fanáticos han comenzado a reaccionar de manera positiva, pues la gran mayoría respondió que tampoco les gusta esa popular canción de ‘Los del río’ y prefieren la versión de Simmons.

“Odio esta canción y Eh Cartagena lo mejor de mi día”, “creo que esta será la canción del año”, “si Kiss se lo propone hacen de esto un hit, seguro”, “el crossover que no sabía que necesitaba”, “ya tengo algo en común con mi grupo favorito”, “me hicieron la noche con esta versión”, entre otros han sido los comentarios que han dejado en el video.

VEA TAMBIÉN Harry Styles aseguró que “todos somos un poco gays” o

La viralidad del video fue tanta que llegó a los integrantes del grupo ‘Los del Río’, quienes hicieron ‘La Macarena’ en 1993 y la volvieron en su momento, la canción en español más sonada del mundo. "Nos descubristeis", escribió la agrupación española junto a unos emoticones de risas.