"Igualito a su mamá": Sasha, hijo de Shakira, sorprende tocando el piano y cantando canción de Camilo Echeverry

Sasha Piqué, hijo menor de la cantante barranquillera Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, sorprendió en las últimas horas por su talento en la música.

En un evento organizado por la academia musical Let It Beat, en el Hard Rock Café, el pequeño logró cautivar a toda la audiencia con su habilidad para cantar y tocar el piano.

En un video que ronda las redes sociales, se observa a Sasha cantando el éxito ‘Manos de Tijera’ del cantante y compositor colombiano Camilo.

“No es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí”, una de las estrofas de la canción.

Dicho clip no pasó desapercibido por los seguidores de la cantante, quienes destacaron su prometedor futuro en el mundo de la música y compararon su timbre de voz con la barranquillera.

“Tan parecido a su mamá”, “Talentoso como su madre” y “¿es que acaso hay algo por lo que este niño no se interese?, salió igual de polifacético a su hermosa y talentosa madre”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Sasha capta la atención en redes sociales pues anteriormente participó en la canción “Acróstico” junto a su madre y su hermano Milan.

En el clip, Sasha, el menor de los hermanos, aparece tocando el piano y cantando algunas estrofas de la nueva canción de la barranquillera.

“Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Quisiera entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón”, dice.

Shakira, quien aparece en medio de los dos menores, continúa con la letra y además se le ve empacando algunas cajas como las que seguramente tuvo que llenar en medio de su mudanza de Barcelona a Miami tras su separación.

Asimismo, Milan aparece tocando el piano y cantando una de las últimas estrofas de la melodía junto a su madre.

“Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy”, repite el hijo mayor de la artista.