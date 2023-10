Jada Pinkett publica detalles inéditos sobre su matrimonio con Will Smith: "Construí un nido de amor con un techo de estrellas parpadeantes"

Recientemente, Jada Pinkett Smith, esposa del actor estadounidense Will Smith, publicó su nuevo libro ‘Worthy’ en el que revela detalles sobre la relación con sus padres, sus problemas de salud mental y su matrimonio con el actor.

Una de las revelaciones más “peculiares” que hizo la actriz en sus memorias está relacionada con los hábitos que la familia Smith tenía a la hora de dormir.

Según Jada, cuando sus hijos eran pequeños, todos dormían en la misma cama. Sin embargo, cuando Jaden ya tenía seis años, Will le confesó que extrañaba la intimidad que tenía con ella.

El hecho que comenzó a ser un inconveniente para ambos hizo que Jada creara una habitación dedicada al sexo sólo para ellos dos.

“Para que tuviéramos nuestro propio espacio, construí un precioso nido de amor para los dos adultos en nuestro dormitorio, con un techo abovedado lleno de estrellas parpadeantes”, reveló la actriz.

A esta situación se sumaron los problemas de salud mental por los que cruzaba la actriz y que a lo largo de los años intentó ocultar tanto de sus hijos como del mundo del entretenimiento.

“Durante dos décadas había puesto buena cara, había seguido la corriente y le había dicho a todo el mundo que estaba bien. Sin embargo, en el fondo, los ataques de depresión y la desesperanza abrumadora se habían consumido hasta convertirse en un fuego infernal en mi corazón roto”, explicó Jada en Worthy.

Además, agregó que, “los sentimientos desagradables de no merecer amor hacían más difícil comprender la desconexión entre la supuesta vida perfecta que había logrado y el pozo de pérdida que llevaba conmigo. La terapia me ayudó hasta cierto punto. Me hizo llegar a los cuarenta”.

Cabe mencionar que recientemente Jada Pinkett Smith reveló otros detalles de su vida íntima luego de afirmar que ella y Will han tenido “vidas completamente separadas” desde 2016.

En medio de una entrevista con Rolling Out, la actriz reveló detalles de su amistad con el fallecido rapero norteamericano Tupac Shakur.

Durante la entrevista, la moderadora Christal Jordan le consultó si Tupac, asesinado en 1996, era su “alma gemela”.

"Si existe tal cosa como las vidas pasadas, definitivamente creo que Pac y yo hemos compartido algunas juntos”, afirmó.

Según se sabe, Jada y Tupac Amaru Shakur, conocido artísticamente como 2Pac o simplemente Tupac, se conocieron durante la adolescencia cuando ambos vivían en Baltimore, Maryland.

Al ser cuestionada por algún vínculo romántico o que sobrepasara los límites de la amistad, Jada aclaró que “no era posible”, ya que “no había química” entre los dos.