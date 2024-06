Kardashian habló sobre duro momento a sus 44 años en medio de su embarazo: "Tengo un nuevo respeto por las mamás que han luchado por sus bebés"

La empresaria y celebridad estadounidense, , reveló en las últimas horas la razón por la que no salió de su casa durante 40 días tras el nacimiento de su hijo Rocky Thirteen.

De acuerdo con Kourtney, dicha practica tiene raíz en diversas culturas y permite que el cuerpo de la mujer se recupere adecuadamente después del parto.

Se trata de una “crianza con apego” que implica pasar la mayor cantidad de tiempo posible con el recién nacido, promoviendo el cuidado y la creación de vínculos afectivos.

“Estoy realmente dedicada a la crianza con apego. Realmente no me separo de él. Me encanta estar en casa ahora mismo, mi tiempo está dedicado a cuidar a mi bebé y crear vínculos con él”, comentó.

Es de señalar que la celebridad estadounidense reveló en el mes de septiembre que tuvo que someterse a una cirugía fetal de emergencia tras varias complicaciones de salud.

A través de sus redes sociales, Kourtney, de 44 años, informó que su esposo, el baterista de la banda Blink-182, Travis Barker, de 47 años, tuvo que abandonar repentinamente la gira de conciertos en Europa luego de que ella fuera hospitalizada de emergencia.

“Estaré eternamente agradecido a mis increíbles doctores por salvar la vida de nuestro bebé. Agradezco eternamente a mi esposo que se apresuró a mi lado de la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca. Y a mi mamá, gracias por sostener mi mano a través de esto”, indicó la empresaria a través de su cuenta oficial de Instagram.

La empresaria indicó que, aunque su cuarto bebé no había llegado al mundo, tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para poder salvarle la vida.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos muy fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo a entrar en una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender ese sentimiento de miedo. Tengo un nuevo entendimiento y respeto por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés mientras están embarazadas”, agregó.

Cabe recordar que hace unos meses, Kardashian se robó el show durante un concierto de la banda estadounidense Blink-182 para anunciarle a su pareja que está embarazada.

A través de sus redes sociales, la mayor del clan Kardashian compartió un emocionante video en donde se ve saltando para que su esposo apreciara el cártel que decía: “Travis estoy embarazada”.

La afamada pareja se comprometió en 2021, pero sólo fue hasta 2022 cuando contrajeron matrimonio en múltiples ceremonias, siendo la primera en Las Vegas luego de los Premios Grammy de abril.