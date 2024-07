Karol G alcanza el número 1 en destacada lista musical con una canción que tiene cerca de 80 millones de reproducciones

La cantante colombiana Karol G sigue arrasando con su música a nivel mundial. La Bichota logró el "Número 1 Global de LOS 40" con su canción ‘Si antes te hubiera conocido’.

El tema musical, que fue lanzado el pasado 20 de junio, se sitúa en lo más alto de la lista en once países diferentes, consiguiendo para su discografía un nuevo “Número 1 Global”.

La canción, que suma casi 80 millones de reproducciones en YouTube desde que fue lanzada, narra al son del merengue la historia de un amor imposible por el que la Bichota quisiera luchar.

“Si antes te hubiera conocido, seguramente, estarías bailando está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa y aunque es hermosa”, entona la cantante.

Este sábado 26 de julio, el último sencillo de la paisa logra el punto más alto de la lista de Los 40, logrando el objetivo inicial de la cantante que era convertirlo en el hit del verano de 2024, “entrado directamente en el imaginario colectivo de los oyentes”, según detalló Los 40 Principales Radio.

“¡Sí! La Bichota se convierte en la protagonista de la lista de Los 40 en 11 países ¡Enhorabuena, Karol!”, detalló la emisora en una publicación de Instagram.

Antes de Karol G, artistas como Alejandro Sanz y Alicia Keys, Camila Cabello, Bizarrap y Quevedo, Rosalía, Benson Boone y FEID & ATL Jacob habían alcanzado el “Número 1 Global de la Lista de LOS 40”.

Es de mencionar que la cantante, nacida en Medellín, recientemente finalizó su gira internacional “Mañana será bonito” en Europa. Karol G cerró sus presentaciones durante los días 20, 21, 22 y 23 de julio en el Santiago Bernabeu de Madrid.

La paisa ha logrado un importante reconocimiento a nivel mundial por su talento y trabajo artístico, lo que la llevó a ser galardonada con el premio ‘Mujer del Año 2024’ en la ceremonia “Mujeres Latinas en la Música de Billboard”, que se llevó a cabo en Miami el 9 de junio.