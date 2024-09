Karol G logró su cuarto Nº1 en reconocida lista musical con canción que suma más de 142 millones en YouTube

La cantante colombiana Karol G regresó este sábado 14 de septiembre al número uno de la lista oficial de Los 40 Principales junto a su canción 'Si antes te hubiera conocido'.

Se trata de una de las canciones de este verano que suma su cuarta semana no consecutiva de liderato. La Bichota lo logró después de ocho semanas en el chart y una subida de un puesto, según detalló la estación de radio.

El tema musical fue lanzado el pasado 20 de junio y suma más de 142 millones de reproducciones en YouTube.

Al son del merengue, la canción narra la historia de un amor imposible por el que la Bichota quisiera luchar.

“Si antes te hubiera conocido, seguramente, estarías bailando está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa y aunque es hermosa”, entona la cantante.

Los 40 Principales indicó que la artista paisa “ha conseguido con 'Si antes te hubiera conocido' uno de los mayores éxitos de su carrera”, el cual buscaba posicionar como hit del verano que está por terminar.

La estación de radio agrega, además, que “es la primera canción este año que logra esta proeza” debido a que hay que remontarse a marzo de 2023 cuando Flowers, de Miley Cyrus, también permaneció cuatro semanas en todo lo alto.

Karol G, quien deslumbró esta semana en los premios VMA's de la MTV, ha logrado un importante reconocimiento a nivel mundial por su talento y trabajo artístico.

Precisamente, el trabajo de la paisa de 33 años fue reconocido con el premio ‘Mujer del Año 2024’ en la ceremonia “Mujeres Latinas en la Música de Billboard”, que se llevó a cabo en Miami el 9 de junio.