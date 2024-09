Los mejores momentos de los MTV VMAs: Taylor Swift rompe récord y se rinde ante la colombiana Karol G con sensual baile durante su presentación

Este miércoles, se llevaron a cabo los MTV Video Music Awards 2024, una ceremonia que busca premiar lo mejor de la industria musical y que se celebró en el UBS Arena de Nueva York, lugar al que llegaron las estrellas más importantes del momento.

La noche estuvo llena de muchas puestas musicales y presentaciones en vivo que sorprendieron a todos los presentes, entre las más destacadas están la de la colombiana Karol G, Sabrina Carpenter y la integrante del grupo de chicas surcoreano, Lisa, de BlackPink.

La cantante y compositora estadounidense, de 34 años, Taylor Swift fue la gran estrella de la noche, pues no solamente se llevó 7 de sus 12 nominaciones y rompió un nuevo récord como la artista más premiada en la historia de los premios, sino que también protagonizó un divertido momento con la paisa, Karol G.

Durante la presentación de la colombiana, quien interpretó su más reciente éxito ‘Si antes te hubiera conocido’, la paisa se bajó un momento del escenario para interactuar con el público, y allí, puso a bailar a la intérprete de ‘Willow’.

En el video que se ha vuelto viral, se puede ver que cuando Karol se acerca, tanto Swift como su amigo y colega, Post Malone, se paran de sus asientos para ponerse a bailar con la colombiana.

Al final de la presentación, Karol compartió un breve saludo con Taylor y su productor Jack Antonoff, y minutos después, las dos artistas posaron para las diferentes cámaras que estaban ahí para tomarse una de las fotos más esperadas de la noche.

Otro momento destacado de la noche fue la presentación de la cantante Katy Perry, quien fue homenajeada al recibir el premio del ‘Video Vanguard Award’, un galardón que celebra su trayectoria musical.

En su presentación, la artista logró mezclar varios de sus mayores éxitos musicales como ‘Teenage Dream’, ‘California Gurls’, ‘Dark Horse’, Roar’, ‘E.T’, ‘I Kiss a Girl’ y ‘Lifetimes’.

Cuando finalizó su larga presentación de hits de más de 9 minutos, el encargado de entregarle el premio fue su esposo, el actor de ‘Piratas del Caribe’, Orlando Bloom, quien dio un emotivo discurso antes de darle el galardón.

La cantante Sabrina Carpenter brilló sobre el escenario haciendo un medley de sus hits: ‘Please, Please, Please’, ‘Taste’ y ‘Espresso’, canciones que hacen parte de su último trabajo discográfico ‘Short n’ Sweet’.

Su presentación contó con una puesta de escena de ‘otro planeta’, al punto que en medio de su canción ‘Taste’ la artista se besó con un alien transgénero en medio del escenario, para luego seguir cantando su otro tema ‘Espresso’, en donde desaparecieron los aliens y llegaron los astronautas.

La artista surcoreana Lisa sorprendió presentando su canción ‘New Woman’ y luego interpretar ‘Rockstar’, luego de su presentación el canadiense Shawn Mendes presentó su nueva canción ‘Nodody Knows’.

La cantante Camila Cabello volvió a subirse a los escenarios de una premiación para interpretar su canción 'Godspeed', de su cuarto trabajo de estudio ‘C, XOXO – Magic City Edition’.

Otros artistas en presentarse fueron: el icónico rapero Eminem, Chappell Roan, Anitta, LL Cool J, Rauw Alejandro, Lenny Kravitz, Megan Thee Stallion, Jessie Murph, Benson Boone, GloRilla, Teddy Swims y LE SERAFIM.

Los MTV Video Music Awards (VMAs) celebraron su aniversario número 40, en donde la gran protagonista fue Taylor Swift, quien se llevó 7 de las 12 nominaciones que tenía, convirtiéndose en la artista en ganar un ‘moonwalker’ en la historia de los premios.

Algunos de sus galardones más importantes fueron: Canción del verano con ‘Fortnight’, Mejor Artista Pop y Artista del Año.

Con los 7 galardones ganados en esta nueva edición de los VMAs, la intérprete de ‘Down bad’ acumula un total de 30 premios VMAs, siendo así la persona más galardonada en la historia de los MTV Video Music Awards.

La lista completa de todos los ganadores de los VMAs 2024:

• Video del Año: Taylor Swift ft. Post Malone (Fornight)

• Artista del Año: Taylor Swift

• Canción del Año: Sabrina Carpenter (Espresso)

• Mejor Nuevo Artista: Chappell Roan

• Push Presentación del Año: LE SSERAFIM (Easy)

• Mejor Colaboración: Taylor Swift ft. Post Malone (Fortnight)

• Mejor Pop: Taylor Swift

• Mejor Hip-Hop: Eminem (Houdini)

• Mejor R&B: SZA (Snooze)

• Mejor Alternativo: Benson Boone (Beautiful Things)

• Mejor Rock: Lenny Kravitz (Human)

• Mejor Latino: Anitta (Mil Veces)

• Mejor K-Pop: Lisa (Rockstar)

• Mejor Afrobeats: Tyla (Water)

• Video for Good: Billie Eilish (What Was I Made For?)

• Mejor Dirección: Taylor Swift ft. Post Malone (Fortnight)

• Mejor fotografía: Ariana Grande (We Can’t Be Friends)

• Mejor Efectos Visuales: Eminem (Houdini)

• Mejor Coreografía: Dua Lipa (Houdini)

• Mejor Dirección de Arte: Megan Thee Stallion (Boa)

• Mejor Edición: Taylor Swift ft. Post Malone (Fortnight)

• Best Trending Video: Megan Thee Stallion ft Yuki Chiba (Mamushi)

• Mejor Grupo: Seventeen

• Canción del Verano: Taylor Swift ft. Post Malone (Fotnight)

• VMAS Most Iconic Performance: Katy Perry (Roar)