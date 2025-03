La actriz Karla Sofía Gascón de la película 'Emilia Pérez' dice haber sido drogada tras recibir alimentos en la ceremonia de los Premios Oscar

La polémica actriz Karla Sofía Gascón, nominada a los Premios Óscar 2025 por su papel en la película “Emilia Pérez”, aseguró que tras la ceremonia de premiación el pasado domingo fue drogada.

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz contó detalles de lo sucedido luego de la premiación que se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

“Lo que me pasó anoche fue muy gracioso”, comenzó narrando la actriz en una historia publicada en la red social Instagram.

La intérprete española aseguró que tras ingerir una comida y una bebida de limón que le dieron durante la ceremonia comenzó a sentirse mareada, pero que en ese instante atribuyó sus síntomas al cansancio.

“Resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Óscar a Mejor Actriz principal. Me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco sabor a limón. Hasta ahí todo bien”, contó.

“De repente, me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar. Llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo”, contó la actriz en las historias de Instagram.

Gascón contó que pudo confirmar que se trataba de una sustancia en los alimentos luego de corroborar que la bebida tenía THC, un elemento psicoactivo del cannabis que libera dopamina en las neuronas

“Me río ahora, aunque sigo con vértigo, pero sí, me asusté, menos mal que no se la llevó mi hija al colegio. En fin. El resto de los regalos muy bonitos. Gracias”, agregó.