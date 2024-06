La emotiva ceremonia póstuma en la entrega de la estrella en el Paseo de la Fama de Jenni Rivera

La cantante estadounidense de origen mexicano, Jenni Rivera, fallecida en 2012, en un trágico accidente, que puso de luto al mundo de la música durante varios años, por fin sigue cosechando los frutos de su éxito y legado.

No se pierda | Destino América: todo lo que debe saber sobre las 14 ciudades de Estados Unidos que albergarán la Copa América 2024 ↓

Su legado ha trascendido fronteras y por ello, este jueves, se llevó a cabo la ceremonia póstuma de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en la que sus familiares y amigos se reunieron para celebrar este honor.

Durante la ceremonia, el icono mexicano Gloria Trevi, le dedicó unas palabras dulces a su amiga señalando que es un día especial, además de reconocer que Jenni estuvo adelanta a su época al lograr triunfar “en un género dominado por hombres, puso en alto la valentía de las mujeres”.

“Se impuso con su legado musical y su historia personal, y por eso ella es inolvidable e irrepetible”, añadió.

Los cinco hijos de Jenni: Jacqie, Johnny, Chiquis, Jenicka y Michael, también estuvieron presentes en la ceremonia y cada uno se tomó el tiempo de dedicarle unas palabras a su madre.

VEA TAMBIÉN La venezolana Isabella Ladera es protagonista del video de la canción ‘Roba maridos’ de su compatriota Junior Caldera o

La primera fue la mayor de todos Chiquis, de 39 años, quien se emocionó durante su discurso y resaltó que es “un gran honor ser hija de una mujer tan increíble”, especialmente por ser hija de “una mujer que ha dejado su huella en esta tierra y en el corazón de tantas personas. Aunque hayan pasado casi 12 años, ella sigue viva y la veo en mis hermanos, la veo en todos ustedes”.

“Mi madre fue una mujer que no se rindió y no aceptó un no por respuesta. Su tenacidad, su perseverancia, su coraje, todavía viven en muchos de nosotros”, puntualizó.

La siguiente en la lista fue Jenicka, de 26 años, quien recordó algunos momentos que vivió junto a la intérprete de ‘De contrabando’ y contó que no creía posible que la artista fuera a obtener su estrella de la fama.

“Pensé que era imposible conseguirlo después de que ella falleciera, pero Dios tiene una hermosa manera de demostrar que la gente está equivocada. Mi madre era una mujer devota, poderosa, intencional y muy intimidante, y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Tengo la suerte de poder llamarla mamá y poder decir que ella hizo todo eso, aunque me gustaría que estuviera aquí para hacerlo, es aún más genial decir que lo recibió del cielo”, puntualizó.

Jenicka aseguró que ese momento era la prueba de que “tus sueños se pueden hacer realidad sin importar las circunstancias”.

El menor de sus hijos expresó: “Mi mamá era el tipo de persona que no daba por sentado lo que tenía. Tenía una presencia reconfortante y amorosa, y creo que eso es lo que todos extrañamos de ella”.

Mike, por su parte, recordó a su madre como una mujer de “glamour”, porque encajaba perfectamente en ese término, pero también considera que era de las personas más simples y esa “es mi versión favorita de mi mamá”.

Rosa Saavedra, madre de Jenni, se emocionó hasta las lágrimas al ver la estrella de su hija en el Paseo de la Fama en Hollywood en la ceremonia póstuma.

El legado de Jenni Rivera abarca muchos logros musicales, entre ellos, sus nueve Premios Lo Nuestro, dos Billboard, 22 Billboard de la Música Latina y sus cuatro nominaciones a los Latin Grammy.

Además de que su álbum debut 'Jenni’ logró ingresar en la cúspide del Billboard Top Latin Albums, así como también su catálogo musical cuenta con varios álbumes multiplatino.

Un año después de su fallecimiento, en 2013, Rivera recibió el honor por parte del museo del Grammy en recibir una exhibición sobre su carrera y representación dentro de la música latina.

En 2016, la ciudad Long Beach inauguró el ‘Jenni Rivera Memorial Park’, un parque que “cuenta con un mural de 125 pies de largo en homenaje a la vida y el amor de la cantante Jenni Rivera por su ciudad natal, Long Beach”.