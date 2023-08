Britney Spears habla sobre su divorcio: "no podía soportar más el dolor"

En días pasados, la cantante estadounidense Britney Spears y el modelo iraní Sam Asghari anunciaron su divorcio tras un año oficial de matrimonio.

Aunque la estrella pop no había hecho ningún pronunciamiento al respecto, en las últimas horas se refirió al tema a través de la red social Instagram.

“Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos”, escribió en el pie de foto de un video que compartió.

La cantante norteamericana continuó su mensaje diciendo que 6 años "es mucho tiempo para estar con alguien", por lo que dijo estar un “poco sorprendida”.

“No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie. Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente. De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes de amigos que me derriten el corazón y les agradezco", agregó.

Por otra parte, la intérprete de “Baby one more time” dijo: “He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso. ¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero hay alguna razón por la que siempre he tenido que ocultar mis debilidades!”.

La mujer, quien se mantuvo bajo tutela de su padre durante más de una década hasta 2021, también se refirió a él en la publicación.

“¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me enviarían a lugares para que me curaran los médicos! Pero ahí es cuando más necesitaba a la familia”, escribió, y agregó: “Se supone que debes ser amado incondicionalmente … ¡no bajo condiciones!”.

Britney, de 41 años, y Sam, de 29 años, se separan en medio de acusaciones de engaño, según indicó el portal TMZ.

De acuerdo con el medio, a solo un año de que Spears y Asghari se dieran el ‘sí’, la pareja no estaría en el mejor momento de su relación, al punto de que dentro de poco firmarían los papeles de divorcio solicitados por el modelo.

Sam Asghari y Britney Spears empezaron a salir en 2016, luego de que el modelo participara en un video musical de la artista y desde entonces habían sido inseparables.

La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2021 en una pequeña ceremonia privada en su residencia de Thousand Oaks, California (EE. UU.).