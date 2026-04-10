Dos fines de semana de pura música: Karol G hará historia, Justin Bieber traerá la nostalgia y Sabrina Carpenter apunta a un show inolvidable en Coachella 2026

Una nueva edición del famoso festival Coachella llega este año encabezado por los artistas Sabrina Carpenter, Justin Bieber y la colombiana Karol G.

Miles de aficionados llegarán a California para disfrutar dos fines de semana llenos de buena música de manera consecutiva, abriendo de esa manera el circuito de festivales en Estados Unidos.

La cita para los amantes de la música inicia este viernes con espectáculos que incluyen nombres como los de KATSEYE y Creepy Nuts, así como también a artistas consolidados como Moby.

Sin embargo, el show más esperado es el que tendrá lugar en horas de la noche cuando la cantante Sabrina Carpenter tome el escenario y dé rienda suelta a su presentación, la cual promete ser bastante ambiciosa.

La intérprete de "Manchild" se estrenó en Coachella en 2024, cuando lanzó su pegajoso éxito veraniego "Espresso".

La fiesta no acabará ahí y el cierre del primer día estará a cargo del DJ italiano Anyma, quien debe estrenar su nueva producción "ÆDEN".

La fiesta continuará el sábado, en los nueve escenarios de Coachella y con artistas como Armin van Buuren y Adam Beyer, astros del k-pop como Taemin, y el fenómeno del dance británico, PinkPantheress.

El segundo día ofrece, además el regreso al festival del DJ y productor francés David Guetta, la participación de David Byrne, el legendario cofundador de Talking Heads.

Otro acto esperado es Nine Inch Noize, la colaboración entre la banda de rock industrial Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, dupla que acaba de anunciar un álbum conjunto.

Pero el protagonista del día es el canadiense Justin Bieber, el encargado de traer la nostalgia al famoso festival. Los aficionados esperan que el reconocido artista pueda incluir en su presentación algunos de sus más grandes éxitos como "Sorry" y "Where Are Ü Now".

La cereza del pastel del primer fin de semana de Coachella estará a cargo de la colombiana Karol G, quien hará historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el importante festival.

La ganadora de ocho premios Grammy Latinos debutó en Coachella en 2022 con un espectáculo que homenajeó a las estrellas de la música latina como Selena, Celia Cruz y Daddy Yankee.

Para el show de este año, se espera que la intérprete de "Provenza" abrace el visual de vedette caribeña de su último trabajo, "Tropicoqueta".

Sin embargo, no será la única colombiana en llevar la bandera de su país en alto en tan importante cita musical, ya que la banda Morat también tocará ese día.

Los intérpretes de 'Cuando nadie ve' se presentarán por primera vez en Coachella y se espera que puedan entonar sus temas más conocidos y los de su reciente álbum "Ya Es Mañana".

Además, el festival este año cerrará con una proyección bajo las estrellas del primer episodio de la tercera temporada de "Euphoria", la serie de HBO que regresa a la televisión tras una pausa de cuatro años.

La sorpresa es que se trata de la primera iniciativa de este tipo que será transmitido en YouTube en vivo.